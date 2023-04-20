«Главного тунеядца и его шайку вписали в базу?» 3 20.04.2023, 14:42

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Белорусы высмеяли «тунеядские комиссии».

Лукашисты по всей стране ищут «тунеядцев». Особенно им не дают покоя уехавшие за границу.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали все, что думаю об этом:

«Где экономика в этой стране? Плешивый со своими уголовниками развалил, распродал всю страну».

«Агония».

«Армия реальных бездельников — это чиновники и силовики с огромными окладами, юными пенсиями, на всем халявном. Они сидят на наших шеях, издеваются над нами, за смайлик в Интернете садят в тюрьмы, жируют за наш счет, да еще и обзывают «тунеядцами». Кто они после этого?».

«Доправился Сашка. В Браславском районе в базе «тунеядцев» 10% населения района».

«А главного тунеядца и его шайку вписали в базу?».

«Каждый белорус знает, что рассадник тунеядства в «палатке». Плачевное состояние экономики, демографической ситуации вынесли приговор. Тунеядцы! Пользы обществу никакой, а бюджет сосут!».

«Как они меня достали своими строгими извещениями на «тунеядство». Каждый год по телефону объясняю тугодумам, что сын живёт за рубежом, на сегодня почти шесть лет. Так нет, пишут и пишут».

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