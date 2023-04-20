Опричник идет к царю: политолог заявил о начале «смуты» в России 20.04.2023, 14:49

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Евгений Пригожин

Триггером стало хорошо известное событие.

Украинский политолог Сергей Гайдай высказался об одной из самых обсуждаемых персон из РФ - Евгении Пригожине.

По словам эксперта, как только появилось видео, где Пригожин в колонии вербует зэков на войну в Украине, он сразу же заподозрил, что это не просто так.

«Этот человек явно претендует на большее, чем о нем говорили до этого. Но я понял это не по факту того, что он вербует зэков, а по тому, что только с его разрешения это видео могло стать публичным», - высказал свое мнение аналитик в интервью Евгению Киселеву.

Как отметил Гайдай, Пригожину было выгодно, чтобы все посмотрели, как он вербует заключенных, как он решает задачи, какой он крутой мужик и как он всеми способами пытается спасти Родину, плюс какой он харизматичный.

«Харизматичный - это значит убедительный. Он хоть и с негативом, но такой трабл-шутер - человек, способный решать тяжелейшие проблемы», - объяснил эксперт.

Более того, такой человек, как Пригожин, общаясь с Путиным, не мог не заметить, что тот неадекватный, глуповатый, недалекий и закрытый от информации, сказал Гайдай. И у такого человека не могло не возникнуть идеи, как обыграть Путина и занять его место.

«Есть люди, которые как рыба в воде во время смуты. Он прекрасно понимает, что в России началась смута. Такие люди занимают в любые времена идеальную позицию. Сейчас он опричник, но кто сказал, что опричник не может зайти в комнату к царю, отрубить ему голову и объявить себя царем? Каждый опричник только об этом и мечтает», – интригующе заявил эксперт.

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