«За половину рабочего дня получаешь чистыми не менее 50 долларов» 1 20.04.2023, 14:55

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Сколько зарабатывают челноки-велосипедисты на белорусской границе.

Сколько можно заработать, если ты живешь недалеко от границы с Литвой и имеешь действующую визу и велосипед? «Наша Нiва» спросила у велосипедистов-челноков.

Виза как источник заработка

Действующая виза или ВНЖ одной из стран ЕС дают жителям белорусского приграничья не только возможность путешествовать по Европе, но и иметь дополнительный источник заработка. Причем, как показывает практика, для того чтобы заниматься традиционным приграничным бизнесом, не обязательно иметь автомобиль.

После закрытия «Бобровников» основным направлением, где процветает велосипедное движение, остается Литва, так как пересекать границу на велосипеде в пункте пропуска «Брест-Торесполь» нельзя.

Товар на перевозку челноки ищут в специальных чатах или уже имеют контакты с теми, кому нужно перебросить покупки через границу.

«На перевозке товара на велосипеде особенно много не заработаешь, но своих 50—60 долларов за раз получишь», — признается челнок.

Мужчина говорит, что стандартная ставка за перевоз одежды, на которую не нужно оформлять tax-free и декларировать на красном канале, составляет три доллара за килограмм. Обувь — по 3—7 долларов за пару. Зимняя куртка — около 10.

«Конечно, одежды на 30 килограммов вряд ли получится набрать, но есть еще такие вещи, как кофе, стиральные порошки, подгузники, автомобильное масло, за перевоз которого дают по 10 долларов за 4—5 литров, и автозапчасти. Поэтому килограммов 20 точно набирается, хотя иногда бывает и больше. В ту сторону можно провезти 2 пачки сигарет и 1 литр водки. Из этого набора тоже получается заработать несколько долларов», — делится мужчина.

Собеседник утверждает,что прохождение границы на велосипеде в две стороны занимает от 1,5 до 2,5,—3 часов.

«Таким образом, вся поездка занимает около половины рабочего дня, за который ты получаешь чистыми не менее 50 долларов», — подсчитывает он.

Мужчина говорит, что из Литвы нередко перевозят б/у автозапчасти. Поэтому человек на велосипеде с привязанным к спине капотом или крылом от автомобиля — это не редкость.

«Если у велосипедиста есть в собственности автомобиль, то появляется возможность подзаработать на перевозке покрышек. Среди прочего иногда бывает потребность в перевозке денег. Естественно, деньги на переброску никто через чаты в телеграме не раздает, но, если есть знакомый, который, например, занимается перегоном авто, иногда подворачивается и такая халтура. Мне знакомый перегонщик за перевозку 10 тысяч евро давал 50 евро», — вспоминает мужчина.

По словам собеседника, наибольшей популярностью среди велосипедистов-челноков пользуются раскладные велосипеды «Аист».

«Часть людей оставляет велосипеды пристегнутыми к какому-то столбу или к дереву, особенно если это дешевый велосипед. Раскладные «Аист» очень удобны, так как, во-первых, у них есть багажник, а во-вторых, их удобно перевозить на авто», — говорит собеседник.

Как часто можно ездить через границу на велосипеде и сколько можно заработать за месяц?

Особых ограничений на пересечение границы на велосипеде нет, но если основная цель — перевоз товаров, то ездить нужно не чаще, чем раз в неделю.

Иначе нормы по количеству товаров, которые можно перевозить, значительно сокращаются.

«За месяц получается съездить 3—4 раза. За последние четыре поездки в сумме удалось заработать почти 300 долларов, 50 из которых были за перевозку денег, что бывает нечасто. Поэтому считаю, что такая подработка в месяц будет приносить в среднем долларов 200—250, что тоже неплохо с учетом потраченного на это времени», — считает собеседник.

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