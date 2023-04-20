«Генерал СВР»: Путин остался доволен унижением Лукашенко

«Генерал СВР»: Путин остался доволен унижением Лукашенко1
- 20.04.2023, 15:01
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Пушилин не зря съездил в Минск.
Вчера во время совещания с силовиками глава РФ Владимир Путин внезапно переключил тему на визит главаря «ДНР» Дениса Пушилина в Минск.
Об этом пишет Telegram-канал «Генерал СВР», который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ:
«После отключения от совещания руководства военного блока, Путин продолжил общение с силовиками.
Путин остался доволен, тем что все-таки вынудил встретиться Лукашенко с псевдолидером «ДНР» Денисом Пушилиным.
Правда высказал удовлетворение президент в довольно странной форме», — отмечает Telegram-канал «Генерал СВР».
По словам источников канала, Путин заявил о Лукашенко: «Признает новые территории через «не хочу».