«Генерал СВР»: Путин остался доволен унижением Лукашенко 1 20.04.2023, 15:01

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Пушилин не зря съездил в Минск.

Вчера во время совещания с силовиками глава РФ Владимир Путин внезапно переключил тему на визит главаря «ДНР» Дениса Пушилина в Минск.

Об этом пишет Telegram-канал «Генерал СВР», который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ:

«После отключения от совещания руководства военного блока, Путин продолжил общение с силовиками.

Путин остался доволен, тем что все-таки вынудил встретиться Лукашенко с псевдолидером «ДНР» Денисом Пушилиным.

Правда высказал удовлетворение президент в довольно странной форме», — отмечает Telegram-канал «Генерал СВР».

По словам источников канала, Путин заявил о Лукашенко: «Признает новые территории через «не хочу».

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