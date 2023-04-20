«Зачем платить государству за пиратский фильм?» 5 20.04.2023, 15:06

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В белорусских кинотеатрах происходит «настоящий трэш».

В прошлом году в кинотеатрах Беларуси побывали 2 млн 900 тысяч зрителей. Это на 21% меньше, чем в 2021 году. Тогда на сеансах насчитали 3 млн 656 тысяч посетителей. Что сейчас показывают на больших экранах и почему белорусы стали реже ходить в кино, говорится в статье «Белсата».

Проблемы у кинотеатров начались в 2020 году, когда сеансы посетили 2 млн 747 тысяч человек. Почти в 3,5 раза меньше, чем в 2019-м! Это был ковидный год, и многие кинотеатры приостанавливали работу. Только в Беларуси, где, как известно, коронавируса не было, залы закрывали не по причине локдауна, а из-за «экономической нецелесообразности»: никто не ходил. Голливудские студии перенесли премьеры, и нечего было показывать. К тому же нельзя исключать, что многие белорусы перешли в режим самосохранения и по собственной инициативе самоизолировались, как могли, раз государство это никак не волновало. В конце года, когда разразилась мирная революция, вероятно, многим было не до кино.

В 2021 году кинопрокат немного ожил: зрителей стало больше почти на миллион, цифра подросла до 3 млн 656 тысяч. В прошлом году – снова падение, Белстат насчитал 2 млн 900 тысяч посетителей, примерно столько, сколько и в кризисный 2020-й.

Сейчас кинотеатры страдают из-за войны в Украине и плотной привязки к России: в Беларуси показывали то, что покупали и дублировали либо субтитрировали в соседней стране, а крупные голливудские студии отказались от сотрудничества с Россией. Принцип домино в действии.

Ответом на это стало банальное пиратство. В России начали бесстыдно показывать ленты, скачанные с торрентов. Некоторые фильмы, как утверждают дистрибьюторы, прокатывают легально. Например, одну из последних мировых премьеров, «Джон Уик 4», в России распространяет компания «Атмосфера кино». Там заявили, что прокат официальный, но не уточнили, каким образом удалось договориться с правообладателем, студией Lionsgate.

В Беларуси официально разрешили пиратство – и вот, пожалуйста: в сегодняшнем репертуаре кинотеатров, например, есть фильм «Убийство в Париже» американской компании Netflix. Она почти все свои картины показывает в собственном онлайн-кинотеатре. Считанные их ленты демонстрировали на большом экране, и то только в США. Настоящий эксклюзив: даже в российских кинотеатрах такого нет.

Репертуар наполняют хоть чем-нибудь. Сейчас в белорусском прокате, например, – китайский фильм «Блуждающая Земля 2», китайско-иранский мультфильм «Звероленд», ленты о войне: «Подрыв» от « Беларусьфильма» и российский «Праведник».

Так выглядит пятерка самых популярных фильмов в минском прокате на неделе с 10 по 16 апреля:

«Джон Уик 4» (США, Германия);

«Братья Супер Марио в кино» (США, Япония);

«Подземелье и драконы: Гордость среди воров» (США, Канада, Великобритания);

«Мое чудесное несчастье» (США);

«Убийство в Париже» (США).

То ли из-за нехватки фильмов, то ли из-за невиданной любви к хоккею в кинотеатрах Гродно и Жлобина начали показывать игры финальной серии чемпионата Беларуси. За победу в турнире борются «Неман» и «Металлург» из этих городов. Шумные спортивные болельщики в кинозале –явление непривычное для наших широт.

«Ничего интересного там нет»

Смотреть в кинотеатрах в Беларуси нечего, уверен кинокритик Тарас Тарналицкий. В разговоре с «Белсатом» он перечислил недостатки отечественного проката:

«Есть ощутимый недостаток контента. Тот контент, что есть, повторяется, либо он не очень разрекламирован, какие-то не очень знакомые зрителю фильмы из Европы или США. Или пиратский американский контент».

Тарналицкий замечает: все надежды белорусского проката – на российский прокат и российскую киноиндустрию, потому что «Россия у нас – почти единственный союзник в культурной, развлекательной сфере», а Беларусь – ее культурная колония.

«Многие люди сейчас не ходят в кинотеатры, потому что контента не очень много, тот, что есть, – пиратский, необязательно хорошего качества. Большинство смотрят фильмы дома. «Пиратки» высокого качества быстро попадают в сеть, то есть необязательно идти в кинотеатр на пиратский фильм, если есть возможность посмотреть на пиратском сайте и не платить государству за это», – объясняет эксперт.

«Выстроена пиратская тропа»

Копии фильмов попадают в Беларусь разными путями, считает собеседник «Белсата». Например, из Казахстана и Грузии, где с легальным прокатом проблем нет.

«Озвучка уже есть русскоязычная, так как там тоже существуют показы на русском языке. Эти копии пересылают в Россию, а оттуда – в Беларусь. Мне знакомый киномеханик рассказывал, что нет никакой проблемы сделать в кинотеатре цифровую копию фильма и потом ее прислать», – говорит Тарас Тарналицкий.

Также белорусский кинопрокат может напрямую покупать в России ворованные фильмы, которые озвучивают там такие же «законопослушные» дельцы.

«Настоящий трэш»

Зависимость белорусского кинопроката от России как началась в 90-е, так и привела к тому, что имеем сейчас. Мировые дистрибьюторы всегда рассматривали нашу страну частью глобального российского рынка, частью русскоязычного СНГ. Хотя Украина, например, со временем отстегнулась от этого поезда, и ее прокат существует автономно от Москвы. А в Беларуси никто ничего не делал: удобно – ну и хорошо.

В будущем придется перестраивать сотрудничество с мейджорами и восстанавливать культурную самостоятельность, отметил Тарналицкий:

«Чтобы нас рассматривали как самостоятельный, хотя и небольшой, рынок, где бы мы могли получать права на контент, переводить его не только на русский язык, но и на белорусский. Никто этого требовал и никто этого не делал, кроме компании А1, которая организовывала такой проект, с помощью студии «Киноконг» переводила зарубежный контент на белорусский. Это странно, когда в Беларуси нет в прокате фильмов на белорусском языке. Это настоящий трэш».

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