По кремлевским граблям 20.04.2023, 15:14

2,528

Почему «великий поход» Китая обречен.

Лидер Китая Си Цзиньпин после избрания на свой третий срок во главе ЦК Компартии КНР вышел на международную арену, всерьез решив заменить США на «посту» главного мирового полицейского. Такое решение было неизбежным, ведь нужно было восстанавливать позиции в мире, которые серьезно просели из-за пандемии COVID-19. А внутреннему потребителю необходимо было показать сильного лидера, способного ответить на глобальные вызовы. Ранее внешняя политика КНР характеризовалась преимущественно агрессивной экономической экспансией. И поэтому в войне в Украине он занял выжидательную позицию. Когда стало понятно, что победа России далеко не гарантирована, а глобальный Запад не собирается отступать, то председатель Си решил действовать.

Для начала он выдвинул «Инициативу по глобальной безопасности», которая предусматривает разрешение всех конфликтов путем переговоров. Вождь Поднебесной обнародовал свой «гениальный» план в аккурат к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Эдакий «мир во всем мире на основе компромиссов» продвигается с переменным успехом, а «компромиссы» почему-то подозрительно выгодны Китаю и России и не выгодны Западу. Мирную инициативу КНР по Украине забраковали и взгляд Пекина устремился на арабский мир, в частности Ближний Восток. Многострадальный регион, раздираемый конфликтами, может стать отличным инструментом давления на США.

Первым реальным успехом миротворческой инициативы было возобновление дипломатических отношений Саудовской Аравии с Ираном и Сирией, которые ранее считались едва ли не непримиримыми врагами. В Вашингтоне были настолько шокированы таким геополитическим блицкригом, что глава ЦРУ Уильям Бернс срочно прибыл в Эр-Рияд на переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Вдохновленный таким успехом Пекин решил пойти дальше и его следующей целью стал Израиль. 17 апреля министр иностранных дел Китая Цинь Ган в разговоре со своим израильским коллегой Эли Коэном заявил, что Израиль и Палестина должны «проявить политическое мужество» и начать мирные переговоры, а Пекин готов вступить посредником.

По словам Гана, Китай «не имеет корыстных интересов и стремится лишь к одному, чтобы Израиль и Палестина сосуществовали мирно и вместе защищали мир и стабильность». В Иерусалиме от такого посредничества отказались в довольно решительной форме, призвав Китай сыграть «положительную роль» в иранской ядерной проблеме. Но Китай этого делать не будет, ведь он никогда и не скрывал своей благосклонности к «обезьянам» с ядерной гранатой. И чем их больше, тем лучше, ведь это весьма эффективный элемент давления на Запад.

В настоящее время иранская ядерная программа уже на финишной прямой — лимит по обогащенному урану превышен в 18 раз. Кроме того, Ирану удалось обогатить уран до 84% при необходимых для создания оружия 90%.

Арабо-израильский конфликт длится с самого основания еврейского государства в 1948 году. Но Китай всерьез заинтересовался миротворчеством в этом регионе почему-то только сейчас. Это главное доказательство того, что он «не имеет корыстных интересов». Китай дал понять, что теперь он вошел в шиитскую антиизраильскую коалицию, как полноценный игрок.

В Пекине не зря нацелились на Израиль, ведь это прямое противостояние с США, которые по договоренностям в Кэмп-Дэвиде 1978 года стали едва ли не гарантом мира в регионе, и за которые Израиль поплатился Синаем, а президент Египта Анвар Саддат — своей жизнью. Однако Каир остался одним из ключевых союзников Вашингтона, даже несмотря на то, что имел и до сих пор имеет очень тесные связи с Кремлем.

Кроме того, Израиль переживает политический кризис, который длится последние несколько лет. За последние 3,5 года прошли 5 выборов в Кнессет. С начала 2023 года страну захлестнули невиданные по масштабам протесты против судебной реформы. 11 марта в Тель-Авиве прошла самая массовая акция в истории страны, в которой приняло участие до 500 тысяч человек. Это как население самого Тель-Авива. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху был вынужден отложить реализацию реформы. Но это серьезно подорвало его политические позиции.

«Бескорыстная» инициатива Китая подозрительно совпала по времени с ракетными атаками на Израиль. В ночь на 5 апреля из Сектора Газа по Израилю было выпущено девять ракет. 6 апреля был нанесен удар с территории Ливана, который стал самым масштабным за последние 17 лет. В Тель-Авиве обещали ответить. Уже на следующий день Армия обороны Израиля выполнила обещание.

В Израиле понимают, что угроза со стороны Ирана за последние недели кратно возросла, учитывая, что он заручился открытой поддержкой Пекина. В качестве основной ударной «массовки» обычно привлекаются боевики ХАМАС и «Хезболлы», которым оружие поставляет Россия. Запасы самой России в настоящее время серьезно истощены и она ищет поставщиков. На помощь пришел президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси, который согласился тайно поставить в Россию до 40 000 122-миллиметровых ракет Sakr-45 для РСЗО «Град». Об этом свидетельствуют «слитые» в сеть секретные документы Пентагона. Однако звонок из Вашингтона вернул блудного и чрезмерно отзывчивого ас-Сиси в русло международного права. Уж слишком лакомые контракты у египетской армии с американскими производителями вооружения. Теперь Египет будет производить боеприпасы для Украины, что весьма кстати для Киева в преддверии контрнаступления. К слову, в 2022 году Германия смогла убедить Египет перенести сроки поставок систем ПВО IRIS-T и уже готовые для египетской армии установки были отданы Украине. А в 2015 году Каир по настойчивой просьбе из Парижа выкупил вертолетоносец класса «Мистраль», который был построен для России. Каков Кремль — таковы и «союзники».

По такому же сценарию, скорей всего, будет развиваться и внезапная дружба Пекина с суннитской Саудовской Аравией. Наследный принц давно готов нормализовать отношения с Израилем и при посредничестве США у Эр-Рияда это неплохо получалось. В качестве альтернативных каналов связи есть ОАЭ и Бахрейн, которые установили дипломатические отношения с Иерусалимом. И если существование Израиля представляет для саудитов идеологическую «проблему», то йеменские хуситы — проблема реальная. Боевики, которые пользуются покровительством Ирана, неоднократно наносили удары по объектам нефтяного гиганта Saudi Aramco. Да и про оружейные аргументы США не стоит забывать. Вероятно, что очередной звонок или визит из Вашингтона в ближайшее время положит конец этой «дружбе».

Параллельно против Китая восстает и Евросоюз. Хоть пока и не единым фронтом, но это пока. Пекин ведет себя слишком опрометчиво, объявив войну своим рынкам сбыта в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией. Да еще и с такими союзниками. Самоуверенность может дорого обойтись, особенно в условиях, когда в защиту интересов США на Тайване выступили даже в Бундестаге. Россия переоценила свои силы. Странно, что в Китае извлекли из этого неправильный урок.

Вероника Ольхова, planeta.press

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».