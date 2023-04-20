Столтенберг: Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным 1 20.04.2023, 15:29

фото: president gov ua

В Киеве состоялась историческая встреча президента Украины с генсеком Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

«Этот визит - первый за время полномасштабной войны - мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной - главу амбициозных решений», - отметил президент Украины.

Зеленский и Столтенберг провели личную встречу на Банковой, а затем встречу в составе делегаций.

Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным, - Столтенберг

Во время пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву НАТО, сообщает РБК-Украина.

При этом он отметил, что Украина по праву должна найти место в Евроатлантической семье.

«Место Украины по праву в НАТО и мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным. Сегодня мы обсудили годовую инициативную поддержку. Это поможет вам перейти от оборудования и доктрины советских времен к стандартам НАТО. Обеспечить полную оперативную совместимость с Альянсом», - заявил Столтенберг.

По его словам, это свидетельство «долгосрочной преданности НАТО Украине».

«НАТО стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять так долго, как потребуется», - отметил Столтенберг.

В то же время, он подчеркнул - когда завершится эта война в НАТО не знают.

«Но мы знаем, что российская агрессия это токсичная система, которая должна быть остановлена. Мы договорились и согласились с тем, что важный постоянный мир и я всячески приветствую «формулу мира» Владимира Зеленского. И мы будем продолжать укреплять украинские Вооруженные силы, должны обеспечить более мощные возможности украинской безопасности», - добавил Столтенберг.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет в Альянсе, ведь это гарантия ее безопасности.

«Мы будем в Альянсе, мы считаем, что это и есть гарантия безопасности для Украины. А пакет гарантий на этом пути, пока мы не в Альянсе мы хотели бы утвердить в Вильнюсе, если будет такая возможность», - сказал глава государства на совместной прес-конференции со Столтенбергом.

В ответ на это генсек НАТО заявил, что идет работа над тем, чтобы вопрос членства Украины был в повестке дня на саммите в Вильнюсе.

«Президент Зеленский поднял вопросы членства, гарантий безопасности и это будет очень важным элементом повестки дня на этой встрече и НАТО готовится к этому на саммите в Вильнюсе. Будущее Украины в НАТО. Все члены НАТО с этим согласны», - отметил Столтенберг.

Он акцентировал, что основное внимание членов Альянса состоит в том, чтобы обеспечить преимущество Украины, чтобы она гарантированно продолжала существовать как суверенная демократическая страна в Европе.

«Потому что это единственный способ организации существенной дискуссии относительно будущего Украины. Поэтому сегодня основное внимание уделяется потребностям ее военной поддержки», - подытожил Столтенберг.

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