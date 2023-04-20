Столтенберг: Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным

Столтенберг: Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным1
- 20.04.2023, 15:29
В Киеве состоялась историческая встреча президента Украины с генсеком Альянса.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
«Этот визит - первый за время полномасштабной войны - мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной - главу амбициозных решений», - отметил президент Украины.
Зеленский и Столтенберг провели личную встречу на Банковой, а затем встречу в составе делегаций.
Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным, - Столтенберг
Во время пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву НАТО, сообщает РБК-Украина.
При этом он отметил, что Украина по праву должна найти место в Евроатлантической семье.
«Место Украины по праву в НАТО и мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным. Сегодня мы обсудили годовую инициативную поддержку. Это поможет вам перейти от оборудования и доктрины советских времен к стандартам НАТО. Обеспечить полную оперативную совместимость с Альянсом», - заявил Столтенберг.
По его словам, это свидетельство «долгосрочной преданности НАТО Украине».
«НАТО стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять так долго, как потребуется», - отметил Столтенберг.
В то же время, он подчеркнул - когда завершится эта война в НАТО не знают.
«Но мы знаем, что российская агрессия это токсичная система, которая должна быть остановлена. Мы договорились и согласились с тем, что важный постоянный мир и я всячески приветствую «формулу мира» Владимира Зеленского. И мы будем продолжать укреплять украинские Вооруженные силы, должны обеспечить более мощные возможности украинской безопасности», - добавил Столтенберг.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет в Альянсе, ведь это гарантия ее безопасности.
«Мы будем в Альянсе, мы считаем, что это и есть гарантия безопасности для Украины. А пакет гарантий на этом пути, пока мы не в Альянсе мы хотели бы утвердить в Вильнюсе, если будет такая возможность», - сказал глава государства на совместной прес-конференции со Столтенбергом.
В ответ на это генсек НАТО заявил, что идет работа над тем, чтобы вопрос членства Украины был в повестке дня на саммите в Вильнюсе.
«Президент Зеленский поднял вопросы членства, гарантий безопасности и это будет очень важным элементом повестки дня на этой встрече и НАТО готовится к этому на саммите в Вильнюсе. Будущее Украины в НАТО. Все члены НАТО с этим согласны», - отметил Столтенберг.
Он акцентировал, что основное внимание членов Альянса состоит в том, чтобы обеспечить преимущество Украины, чтобы она гарантированно продолжала существовать как суверенная демократическая страна в Европе.
«Потому что это единственный способ организации существенной дискуссии относительно будущего Украины. Поэтому сегодня основное внимание уделяется потребностям ее военной поддержки», - подытожил Столтенберг.