«Котел» в Бахмуте: ВСУ могут молниеносным ударом отрезать войска РФ 20.04.2023, 15:37

Военный эксперт раскрыл опасения Кремля.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан прокомментировал последние тревожные призывы главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по поводу того, что «спецоперацию» пора заканчивать, передает ТГ-канал WARSHAL.

Дело в том, что накануне повар Путина Пригожин в очередном спиче, адресованном своему патрону, намекнул на необходимость завершения боевых действий, сконцентрировавшись на уже захваченном.

По мнению Романа Свитана, такие нарративы в речи Пригожина обусловлены тем фактом, что российская армия и ее наемники-уголовники сейчас уже выдыхаются и им просто необходимо переходить в глухую оборону. Кроме того, подразделения «Вагнера» находятся сейчас на фронте в очень неудобном положении и при контрнаступательных действиях Украины рискуют попасть в окружение.

«Вагнеровцев» стремительным ударом можно отрезать от снабжения... Задачи «СВО» не выполнены — как минимум, которые провозглашались. Нигде не вышли на границы ни одной области, кроме Крыма еще в 2014 году.... На носу наше контрнаступление, потому они пытаются подготовить общественное мнение россиян. После того как Пригожин проверит реакцию, он подаст это как рабочий вариант на 9 Мая. А если действительно пройдет и россияне воспримут положительно остановку «СВО», то на 9 мая Путин может принять решение объявить о ее окончании и достижении каких-то целей», — считает эксперт.

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