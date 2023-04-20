В Минске бум на оливковые деревья 20.04.2023, 15:39

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Какая еще экзотика растет в столичных квартирах?

Олива, кофе, инжир, ананасы — в квартирах минчан растут очень экзотические растения. Растут и урожай дают, и не по одному разу. Самые популярные? Самые дорогие? Самые капризные? Ответы «Минск-Новости» узнали у флористa-ботаника Екатерины Комлик.

Греция на дому

Настоящую оливковую рощу можно высадить в самой обычной квартире. Как миниатюрную — высотой до полуметра, так и классическую с трехметровыми деревцами. Такие рослые маслины в Беларуси появятся впервые: уже в пути из Голландии.

Олива, которая вырастает до 8–15 м., в квартире — серьезно? Более чем!

— Эти деревца (речь идет про специально выведенные. — Прим. авт.) разрастаются только кроной, ствол сохраняет заявленную высоту и изящность, — уточняет Е. Комлик. — Чем чаще подстригаете, тем эффектнее станет.

Как и все экзоты (исключение тут только ананас, но о нем чуть позже) олива капризна при содержании. Но в ответ на должную заботу неизменно радует глаз стройным силуэтом, серебристо-серой корой и шапкой глянцевых листьев. А вот урожая не ждите.

— Технически, взрослое растение может плодоносить, — отмечает собеседница, демонстрируя многочисленные бутоны на веточках почти двухметрового деревца. — Но цветоносы мы советуем срезать, чтобы дерево не тратило силы понапрасну. Если, конечно, не хотите получить в процессе лысую оливу.

Невзирая на любовь к свежему воздуху, маслина пересадку в открытый грунт не потерпит. Поэтом от идеи воссоздать уголок Греции на дачном участке лучше отказаться. Максимум, что можете сделать, — переселить питомца с весны по осень на балкон или лоджию. Но не под прямые солнечные лучи. Невзирая на южную родословную, растение палящий зной не переживет. И не забывайте чаще увлажнять из пульверизатора и адекватно поливать. Адекватно — значит равномерно и регулярно.

— К сожалению, некоторые забывчивые владельцы сперва засушат питомца, а потом, опомнившись, пытаются компенсировать двойным-тройным поливом, — рассказывает флорист. — Любое растение рискует погибнуть от такого ухода.

Первый урожай — отдай

Если оливковые деревца чаще покупают для себя и для души, то цитрусовые — в подарок. Как правило, руководителям. Своеобразный эффектный и диковинный букет, который простоит очень долго.

Кумкват, каламондин (гибрид кумквата и мандарина), лимон — каждое из этих растений всегда (исключений не бывает) продается уже со зрелыми плодами. И тут есть момент: есть их нельзя.

— Растения обрабатывают и подкармливают, причем очень интенсивно, чтобы выдержали транспортировку из Голландии, — объясняет Е. Комлик. — Поэтому мы как минимум не рекомендуем дегустацию. Подождите, пока тот же кумкват даст урожай во второй раз, когда будете уверены: никакими специфическими добавками растение не кормили.

А долго ждать? При хорошем уходе — год-два. Но есть момент. Цитрусовые ведут себя, как капризная женщина. Либо будет много плодов, но полностью лысое дерево. Либо роскошная крона и ни одного даже самого невзрачного фрукта в густой листве.

Интересная история, с учетом вводных данных про первый урожай, с ананасом. Вот этот миниатюрный сорт плодоносит только один раз. Так, подождите, если первый блин комом, то пробовать как?

— Растение дает очень много деток, почти как привычные нам луковичные тюльпаны/нарциссы/гладиолусы, из которых можно вырастить даже не один аппетитный фрукт, — успокаивает Комлик и подзадоривает, мол, правда вкусный, пробовали.

Кофе в постель? Лучше в чашку

Именно в такой емкости предлагают растить в комнатных условиях кофейное дерево. Само собой, это антураж. Через какое-то время питомца придется пересадить. Так или иначе, выше 2 м не вымахает.

А зернышки, зернышки-то когда появятся? Через 3–5 лет. Но такого урожая даже на полчашки эспрессо не хватит, увы.

— Причем отсчет есть смысл вести с момента, когда вы приобрели растение, — уточняет флорист. — Дело в том, что поставщик не указывает возрастную категорию. А на глаз даже ботанику определить сложно: на вид можно дать и 5–6 лет, а по факту окажется, что кофе всего 3 месяца, просто вымахал не по возрасту на внушительных подкормках.

Заждались? Переходим к ценам

Самой дорогой позицией будет то самое трехметровое оливковое дерево — 4–5 тыс. рублей. В среднем же разброс цен от 75 до 300 рублей. В категории самых бюджетных ананас — 50–65 рублей.

Инжирное дерево обойдется в 200–250 рублей, кофейное — от 35 рублей, цитрусовые — от 145 до 235 рублей.

Цена зависит прежде всего от высоты растения, но и логистику со счетов не списываем. При этом Екатерина подчеркивает: горшечные растения (и экзотов, и не экзотов) минчане скупают активно и с большой охотой. Самый пик приходился на ковидные времена — в день салон оформлял по 20–30 доставок. Сейчас чуть меньше — и ограничения сняты, и дачный сезон на носу, зелени глазу хватает. К слову, про дачи, напоминаем еще раз: экзотические культуры в открытый грунт высаживать не надо. Им там будет грустно, одиноко и некомфортно. А потом грустно будет вашим глазам и чувству прекрасного. Не делайте так.

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