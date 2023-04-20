России готовят тотальный запрет на иностранные товары 20.04.2023, 15:47

Режим санкций радикально изменится.

США и ряд других стран «большой семерки» рассматривают возможность введения тотального эмбарго на экспорт в Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

В рамках плана, который дипломаты обсуждают перед саммитом G7 в мае, режим санкций за войну в Украине радикально изменится: любые поставки в РФ будут запрещены, кроме товаров, в отношении которых будут действовать исключения.

В этот «белый список» с большой вероятностью попадут лекарства, продовольствие, сказал один из источников Bloomberg.

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