России готовят тотальный запрет на иностранные товары
- 20.04.2023, 15:47
Режим санкций радикально изменится.
США и ряд других стран «большой семерки» рассматривают возможность введения тотального эмбарго на экспорт в Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
В рамках плана, который дипломаты обсуждают перед саммитом G7 в мае, режим санкций за войну в Украине радикально изменится: любые поставки в РФ будут запрещены, кроме товаров, в отношении которых будут действовать исключения.
В этот «белый список» с большой вероятностью попадут лекарства, продовольствие, сказал один из источников Bloomberg.