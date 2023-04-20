«Отрабатывать большие выходные придется осенью - как это возможно?» 20.04.2023, 15:51

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Белорусы поделились ситуациями на работе.

Белорусов в конце этой недели ждет хорошая новость в виде больших выходных. Большинство работников будут отдыхать четыре дня подряд, но так повезет не всем. Могут ли на работе отменить большие выходные? Нужно ли отрабатывать их, если был в отпуске? Onliner разобрал частые вопросы о больших выходных.

Ситуация 1. «Буду работать без больших выходных»

- У меня в компании сказали, что в этом году будем работать по обычному графику без больших выходных, в понедельник, 24 апреля, надо выходить на работу, зато потом не надо отрабатывать в субботу, 29 апреля. Так можно? - задается вопросом белорус.

- Да, это возможно. Перенос рабочих дней, который устанавливается постановлением cовмина, является рекомендательным, объясняет юрист по трудовому и бизнес-праву Светлана Семенихина.

— Некоторые наниматели не придерживаются графика переносов, который утвержден Совмином, все зависит от специфики деятельности конкретной организации.

Например, если наниматель видит, что такой вариант возможен, потому что он не привязан к крупным госпредприятиям-заказчикам, которые, как правило, все-таки работают с переносами. Если сотрудники выходят 24 апреля и есть работа, которую они могут выполнять в этот день, то перенос может не применяться.

При этом переносы распространяются только на тех работников, которые трудятся в режиме пятидневки с двумя выходными. Если вы работаете по графику 2/2 или по другой схеме, то на вас переносы не распространяются, вы руководствуетесь своим рабочим графиком.

Ситуация 2. «Отрабатывать выходные придется осенью»

- Наниматель хочет перенести отработку больших выходных на осень, объясняя это тем, что сейчас у всех много дел на даче и т.д. Как это возможно? - в шоке еще один работник.

Это может быть не совсем логично, потому что осенью не меньше дел и с точки зрения закона это также не совсем желательный вариант, говорит Светлана Семенихина.

— Есть такое понятие — норма рабочего времени, в апреле она составляет 151 час при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными.

Норма рабочего времени связана с выплатой заработной платы. Выходит, чтобы получить зарплату, которая указана в контракте или трудовом договоре, сотрудник должен отработать полную норму рабочего времени.

В ситуации, где апрельский понедельник 24 апреля отрабатывается в апрельскую субботу 29 апреля, переносы происходят в рамках месяца, и сотрудник вырабатывает норму. Если переносить отработку на осень, получается, что в апреле норма не будет отработана — этот вариант не рекомендуется.

Если воспользоваться длинными выходными хочется, а в субботу потом выходить — нет, тогда можно понедельник, 24 апреля, взять за свой счет (при условии, что перенос не будет применяться). Или второй вариант — перенос в организации применяется, но есть отдельные сотрудники, которые в субботу выходить не хотят. Тогда они субботу могут взять за свой счет.

Если сотрудник уходит в отпуск или на больничный, у него меняется норма рабочего времени и рассчитывается в индивидуальном порядке.

Ситуация 3. «Я против больших выходных и отработок»

- Мне неудобны длинные выходные, а потом отработки по субботам. Можно договориться с начальником и работать как обычно, а если не отпустят, то как можно избежать рабочей субботы? - спрашивает другой работник.

Работник и наниматель могут договориться об удобном графике работы во время больших выходных, объясняет Светлана Семенихина.

— Можно договориться, в целом по организации для основной массы сотрудников устанавливается перенос, а кто-то работает в индивидуальном порядке — это просто нужно отдельно отразить в приказе. Например, в понедельник вместо субботы могут выходить бухгалтерия, другие работники, если в этом есть необходимость. То есть по согласованию с руководством можно применить индивидуальный график и работать как обычно.

Касательно второй части вопроса: если вы не хотите отрабатывать перенос в субботу, можно взять выходной за свой счет, это рабочий вариант.

Также не надо будет отрабатывать перенос в субботу, 29 апреля, если в понедельник, 24 апреля, вы будете на больничном или в отпуске.

Ситуация 4. «Надо работать в выходной»

Могут ли привлечь к работе 25 апреля? И как ее должны оплачивать?

В государственные праздники и праздничные дни, объявленные нерабочими, работа не производится. На 25 апреля в этом году по календарю православной конфессии приходится Радуница, то есть это праздничный нерабочий день.

Согласно частям 2−4 статьи 147 Трудового кодекса в такой день допускается только выполнение отдельных работ, обусловленных спецификой производства:

- приостановка которых невозможна по производственно-технологическим условиям (непрерывно действующие организации);

- вызванных необходимостью постоянного непрерывного обслуживания населения, организаций;

- неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.

За каждый час работы в праздничные и выходные дни работнику должны доплачивать (часть 1 статьи 69 Трудового кодекса). Доплата работникам со сдельной оплатой труда должна быть не ниже сдельных расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов.

Если работа выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени, сотруднику по его желанию, кроме доплаты, предоставляется другой неоплачиваемый день отдыха (часть 4 статьи 69 Трудового кодекса).

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