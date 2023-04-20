Пощечина адмиралу 5 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

20.04.2023, 15:59

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Сергей Авакянц

Как задели самолюбие командующего Тихоокеанским флотом РФ.

Командующий Тихоокеанским флотом с 2010 года Сергей Авакянц больше не имеет к этому флоту никакого отношения – внезапная отставка адмирала произошла сразу после внезапной проверки вверенного ему флота.

Впрочем, до новости об отставке итогами проверки все, кажется, были вполне довольны. Вот, например, цитата из сегодняшних(!) «Известий»: «В ходе маневров Тихоокеанского флота прошла проверку обновленная система безопасности Камчатки, рассказали источники «Известий» в Минобороны России. Она показала высокую надежность и эффективность в защите побережья от ударов как с воздуха, так и с моря».

Даже Путин во время понедельничной встречи с Шойгу, казалось, рвал и метал только слишком короткие наградные листы: «Первый этап внезапной

проверки действительно прошёл на очень высоком уровне. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто организовывал эту работу».

И вот теперь отставка адмирала. Унизительная не только по сути (проверили на всю страну – и указали на дверь), но и по форме – об отставке впроброс и между делом заявил невоенный вице-премьер Юрий Трутнев.

А дело было на совещании по вопросам создания в регионах России центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. В кураторы этой очередной «Зарницы» и записали отставленного Сергея Авакянца.

Юрий Трутнев, говоря о новых центрах и их самом центральном центре, как мог щадил самолюбие адмирала, но получилась все равно только пощечина: «Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом».

Так что родина тебя бросит, сынок. Всегда. Даже если тебе 65 лет, юбилей был две недели назад, а сам ты адмирал российского флота.

Кстати, особо ценные адмиралы могут находиться на военной службе до 70 лет. Для остальных – «Зарницы»

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