«За перевозку одного колеса для люксовых авто платят в районе $100» 4 20.04.2023, 16:08

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Брестчанин рассказал, что сейчас происходит на границе с Польшей.

Александр из Бреста два года не ездил в Польшу. И вот решил поехать после Пасхи, 10 апреля. Напланировал кучу дел – куда заехать, что купить. Но такой очереди он не ожидал, поделился путешественник с «ГЧ».

«Другие переходы закрыты, приходится стоять до последнего»

«Выехал в понедельник, чтобы во вторник быть в Польше. В 17 вечера стал на границу. От очереди был в шоке – она заканчивалась у подвесного моста возле Брестской крепости. Думал, ну к утру перееду. Но не тут то было.

Не могу сказать, чтобы там нагло ночью объезжали очередь. Конечно, как и раньше, так и сейчас есть знакомые, которые впускают. Некоторые организовали бизнес стоять в очереди за деньги. Говорят, 40-50 долларов такая услуга.

Два года назад при наличии такой очереди я развернулся бы и поехал на Домачево. Сейчас же другие переходы закрыты, приходится стоять до последнего».

Сбор оплатил, а в туалет – за деньги

«Я решил никому не платить, а стоять. Доехал до так называемой «экологии». Ее еще называют «обезьянник» или «отстойник». Побеседовал с девушкой, которая открывает шлагбаум. Услуга электронная очередь стоит 11 рублей 10 копеек. Два года назад можно было забронировать проезд. То есть, оплачивал одну базовую и въезжал в определенное время. Сейчас такой услуги нет, как рассказала девушка.

Но, узнал, что если есть в машине ребенок младше трех лет, то человек может въезжать сразу в «экологию». Но все равно должен уплатить сбор за электронную очередь. Есть еще льготы для инвалидов первой группы и «афганцев». Они освобождены от уплаты этого сбора. И они не заезжают в «экологию», а едут на так называемую «тройку».

Ну заехал я в «экологию», заплатил этот сбор и стал в очередь. Там тоже много времени стоял. Это уже было утро вторника. Еще надеялся, что с обеда буду в Польше.

В этой долгой очереди, естественно, возникает потребность сходить в туалет. Пошел, а туалет платный – 80 копеек. Говорю, я ж заплатил за услугу 11 рублей. Нет, за это плати отдельно. Выглядит странно – за какой сервис тогда платишь?»

Еще и поляки на рентген отправили

«В общем, только к обеду вторника я выдвинулся на «стометровку». Дальше уже на нашу границу. Время начало лететь. Я уже сидел и думал, как скорректировать свои планы, отменять некоторые заезды.

Если честно, то годы назад видал на границе и больше машин. Но, наверное, работали более активно.

Удивили изменения после двух лет, как не ездил. Все стало ярко, навес над паспортным контролем появился, электронное табло. И у поляков изменения – на паспортном контроле уже надо сфотографироваться на камеру.

Прошел я паспортный контроль и тут снова не везение. Закончилась смена, пересменка. Ждал поляков таможенников теперь. В итоге еще и на контроль-рентген отправили. Мне уже там ребята в очереди рассказали, что это довольно быстро происходит. Это на так называемых «боксах» дольше – там уже чуть ли не разборку машины производят.

И только к 22 часам я переехал границу. Планы все пришлось изменить. Поехал сразу в ночлежку. На двоих там ночлег обошелся в 120 злотых.

В общем, очередь обошлась мне в 29 часов времени! Впечатления, конечно, ужасные».

Назад быстрее

«Обратно когда ехал, то очередь как-то намного быстрее двигалась. Пообщался в очереди с людьми, в принципе, этот приграничный бизнес как был раньше, так и остался. Например, за перевозку одного колеса для богатых авто платят в районе 100 долларов. Разный товар везут. Например, кусок сыра перевозят примерно около 10 евро.

А знающие люди высказали мнение, что огромная очередь могла собраться после Пасхи. Потому что в воскресенье в Польшу мало кто ехал, а все собрались в понедельник».

Советы для планирующих поездку

«Один из важных советов при поездке через границу – стоит учитывать праздники в Польше.

Когда планируете свою поездку, учитывайте информацию об очередях в различных приграничных пабликах. В подобных вайбер-чатах люди сообщают о том, какие масштабы очередей. Потом что на сайте погранкомитета данные могут быть меньшими. Там как правило показывают те машины, которые выехали з «экологии» и стоят на «стометровке».

Если собираетесь стоять в длинной очереди, не забудьте про запас воды, кофе, еды. Но с едой учитывайте, что если не скушаете, то некоторую пищу поляки могут заставить выбросить. Но все же лучше, чем голодными в очереди сидеть.

А еще запаситесь терпением. В таких очередях многие люди «на нервах», бывает ругаются. Но лучше не нервничать, от этого очередь быстрей не пойдет».

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