Подготовка к активной обороне: НАТО меняет стратегию 2 20.04.2023, 16:17

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Агрессия Кремля против Украины заставила американцев и европейцев пересматривать стратегические цели и тактику войск.

В четверг, 20 апреля, в Киев прибыл Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Визит проходит на фоне недавнего решения руководства НАТО пересмотреть свои подходы к оборонной политике. Американцы при участии европейских «ястребов» нацелены сделать Альянс более боеспособным и инициативным. Вступление в НАТО Финляндии и, соответственно, увеличение протяженности границы Альянса с РФ лишь подстегнуло принятие решений ряда «российских вопросов», которые давно уже назрели. Подробности рассказывает «Апостроф».

Недопущение российских зверств

Американские издания обратили внимание на тот факт, что за последние месяцы произошел существенный трансформационный сдвиг НАТО, который в течении последних тридцати лет после окончания «холодной войны» находился почти в «спящем» состоянии. Появление в составе Альянса 31-го члена в лице Финляндии стало прямым следствием российской агрессии против нашей страны.

- НАТО быстро переходит от того, что военные называют сдерживанием возмездием, к сдерживанию отрицанием. В прошлом теория заключалась в том, что в случае вторжения россиян страны-члены будут пытаться продержаться до тех пор, пока силы союзников, преимущественно базирующиеся дома американские, не придут им на помощь и не нанесут ответный удар, чтобы оттеснить россиян обратно, - говорится в одной из недавних публикаций The New York Times.

Другие государства НАТО, граничащие с РФ или Беларусью (де-факто колония Кремля) на фоне зверств на временно оккупированных территориях Украины, от Бучи и Ирпеня до Мариуполя и Херсона также опасаются возможной российской оккупации с непредсказуемыми последствиями для их населения.

Стратегия «сдерживания отрицанием» предполагает, что Альянс будет концентрировать больше сил и средств вдоль российской границы, военные планы европейцев будут тесно интегрированы с американскими, военные расходы будут увеличены, а союзники также возьмут на себя ряд дополнительных обязательств относительно необходимых ресурсов и вооружений.

Задача-минимум заключается в том, чтобы на территории сопредельных с РФ стран НАТО не появились свои «Бучи» и «Бородянки». Тем не менее, как настаивают военные наблюдатели, это только видимая часть изменений в оборонительной тактике Альянса.

- Под зверствами российских войск в Украине в руководстве НАТО понимают нарушения норм ведения войны, соблюдения прав пленных и гражданского населения – расстрелы, убийства, пытки, похищения, ракетно-бомбовые удары по жилым домам, объектам критической инфраструктуры и промышленности с целью запугать, деморализовать население, погрузив страну в хаос. Важно, что указанные преступления российских военных носят системный характер, инициированы кремлевским руководством и составляют один из элементов военной тактики. В Вашингтоне и европейских столицах понимают, что такие деяния уж никак нельзя списать на эксцессы исполнителей, - пояснил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Бить сразу и жестко

Конечная цель преобразований состоит в том, чтобы Альянс стал более устойчивым в военном и политическом планах, а также более и более заметным для России. Обновление стратегической концепции НАТО могло быть инициативой американцев, британцев и поляков, отметил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

- Допустим, разведка НАТО получила информацию, что готовится заход с территории Беларуси российских ДРГ в Польшу. И если счет уже пошел на часы, то следует наносить превентивный удар по расположению противника в Беларуси, не дожидаясь, когда россияне зайдут на территорию НАТО и станут убивать всех подряд – военных и гражданских. Тактика россиян в Украине показала, что у стран НАТО попросту нет другого варианта. Никаких переговоров, выражений «глубокой обеспокоенности», а сразу упреждающий удар по местам базирования, складам, командным пунктам и военной инфраструктуре, - пояснил Роман Свитан.

Польша, Латвия, Литва, Эстония настаивают, что уже мало говорить, что НАТО в случае атаки готово сдерживать российских оккупантов с последующем освобождением оккупированных территорий. Изучив действия россиян в Украине, они пришли к логическому выводу, чтобы следует защищать каждый дюйм территории Альянса сразу, не оставляя ее под оккупацией в ожидании, пока придет «тяжелая кавалерия» из числа ядерных стран НАТО.

По состоянию на сегодня командование Альянса развернуло батальон многонациональных войск в восьми странах вдоль границы с РФ. Также разрабатываются планы по расширению указанных сил до уровня бригады в потенциально прифронтовых районах с целью сдерживания и дальнейшего вытеснения российского оккупационного контингента. Также, как сообщает The New York Times, страны НАТО передадут больше войск под непосредственный контроль верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, являющегося также командующим американскими войсками в Европе.

Требования возрастут

На Кристофере Каволи замыкаются американские и европейские планы по ведению боевых действий, и впервые с времен краха СССР страны Центральной и Восточной Европы будут знать, что Альянс намерен делать для их защиты.

Планирование НАТО станет еще более требовательным и конкретным. Страны будут отвечать о своих силах и средствах, а планировщики Североатлантического союза будут говорить, чего им не хватает или что можно сократить. Например, Дании было сказано прекратить тратить деньги на строительство подлодок, а Канаде сказали, что она должна обеспечить самолеты для дозаправки в воздухе.

- Страны могут сопротивляться – некоторые страны, имеющие фрегаты, годами отказывались размещать на них ракеты ПВО, опасаясь, что это будет выглядеть эскалацией, - но они должны защищать свои планы перед всеми членами НАТО. Если другие члены Альянса соглашаются с тем, что план страны неадекватный, они могут проголосовать за принудительную адаптацию, так называемый «консенсус минус один». Такое требование является редким, но произошло с Канадой, - отмечает издание.

Путинский расчет

Кремлевский диктатор Путин как раз и рассчитывает, что в случае удара по НАТО часть членов Альянса (особенно представители «старой» Европы) откажутся соблюдать 5-ю статью Устава НАТО, что полностью парализует военный блок.

Российское командование постоянно «щупает» страны НАТО на готовность выстрелить первыми, устраивая всяческие провокации. Последний инцидент произошел в прошлом месяце, когда российские истребители атаковали американский разведывательный БПЛА над Черным морем.

- У Путина есть интерес «выдернуть» НАТО на военный конфликт, чтобы они в ответ на провокацию выстрелили первыми, обвинить их в начале «третьей мировой войны» и тут же предложить Вашингтону и Брюсселю «переговорный процесс». Ему нужна ситуацию, как он считает, в которой, условно говоря, американцы, британцы и поляки вязнут в дискуссиях с французами и немцами относительно того, как далее действовать. Расчет Кремля, в том числе, строится на том, что часть стран Альянса откажется соблюдать нормы 5-й статьи Устава НАТО, - говорит украинский военный эксперт Олег Жданов.

НАТО расширяет контингент

Кремль может рассчитывать, что в некоторых европейских столицах «засели трусы», но есть важный нюанс – такие версии проверяются только в реальном бою.

- В феврале 2022 году Путин и его близкое окружение также были уверены, что получится взять большую часть Украины по «крымскому сценарию» без существенного сопротивления армии, спецслужб и украинского общества, но они жестоко просчитались. Аналогично, Путину могут докладывать, что в случае вторжения войск РФ на территорию стран Балтии или в Польшу, Брюссель сразу же предложит «переговоры», но такое проверяется только на практике. Джо Байден в ответ постоянно напирает на то, что 5-я статья Устава будет выполнена. Как минимум, американцы обеспечат полякам, финнам, латышам, литовцам и эстонцам массированную поддержку с воздуха и в полный рост используют свой ракетный потенциал, - отметил военный эксперт, капитан 1-го ранга ВМС Украины Владислав Селезнев.

В силу указанных обстоятельств командование НАТО анализирует варианты, как включить Финляндию и, вероятно, Швецию, а также определить, где их войска должны взять на себя обязательства по коллективной обороне. Например, финские войска будут входить во войска Альянса, обороняющие страны Балтии или же их определят на направление Арктики и Крайнего Севера.

Согласно планам, НАТО может ввести в бой 13 корпусов численностью 40-50 тысяч военнослужащих каждый, но сейчас, как признают в Брюсселе, силы далеки от таких показателей. В связи с этим генерал Каволи и его команда должны определить, как лучше всего и где развернуть войска, которые на сейчас имеется в наличии. Альянс впервые за последние тридцать лет всерьез готовится воевать со "второй армией мира", которая каждый день позорится в Украине.

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