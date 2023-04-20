Политолог: Процесс десакрализации режима Путина идет полным ходом 2 20.04.2023, 16:26

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В РФ появляются предпосылки для гражданской войны.

На фоне войны с Украиной, экономических санкций и гибели солдат в РФ могут начаться необратимые процессы, которые станут причиной гражданской войны и распада страны. Об этом в интервью «24 каналу» рассказал известный казахстанский журналист и политический обозреватель Арман Шураев.

По его словам, война обернулась для россиян серьезными экономическими и социальными проблемами, в основе которых - вторжение оккупационной армии в Украину. На фоне неудач Москвы полным ходом идет процесс десакрализации режима Путина и его фигуры, поэтому есть шанс, что жители страны смогут наконец понять: причинами их бед является престарелый российский диктатор.

Более того, спустя год после вторжения поддержка войны рухнула сразу на 20%, что напрямую связано с количеством гробов с военными, погибшими в Украине.

«Городское кладбище во Владивостоке просто достигло таких размеров, что приходится вырубать лес, чтобы увеличить территорию. Россия превращается в огромное кладбище, и люди это видят», - подчеркнул он.

На фоне происходящих событий вероятность начала гражданской войны и распада РФ на части все более возрастает, учитывая очаги внутреннего сепаратизма. При этом одной из линий разлома будет религия и противостояние православных и мусульман. В качестве примера он отметил протесты в Москве против строительства мечети. Через два дня после этого сожгли в Татарстане православный храм, отметил он.

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