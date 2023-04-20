«Могут полностью запретить выезд белорусам призывного возраста» 4 20.04.2023, 16:31

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Студенты высказались о поправках по отсрочкам от армии.

Абитуриентам, которые хотят поступить в зарубежные вузы, отсрочка от службы в армии предоставляться не будет. MOST узнал, что думают об изменениях белорусские студенты, которые учатся в Польше.

Студент белостокского университета Анатолий утверждает, что помимо учёбы за границей белoрусских парней мотивировало и нежелание служить в армии. В Беларусь студенты возвращаются во время учёбы на каникулы, а когда учёба заканчивалась либо студент отчислялся, то он в страну не возвращался, потому что отсрочка даётся один раз.

Анатолий считает, что школьники, которые окончат школу в этом году, купят билет в один конец. Парень думает, что поправками к закону государство пытается ограничить отток студентов за границу. По его мнению, это создаст трудности, но студентов всё равно не остановит.

— Страна валиться и уезжать будет больше, поэтому гайки могут и больше закручивать. Вплоть до запрета выезда мужского населения призывного возраста до момента прохождения службы. Призыв во время учёбы — отслужил и дальше учись, за полтора года ты ничего не помнишь и у тебя нет ни учёбы ни желания. Я же помню эти классные часы, по поводу учёбы за границей, где нас «переубеждали» не ехать туда, как там в Европе плохо и «советовали» остаться. Как нам говорили, что наша гимназия третья в Гродно по оттоку выпускников, а потом в лицее собирали информацию о тех, кто иностранные языки изучают.

Анатолий подчёркивает, что закрытие польских школ и то, что силовики отбирают и уничтожают у белoрусов «карты поляка», предсказывал уже давно: «На этом не остановятся, пока не сбросим этот тоталитаризм».

Студент варшавского медицинского университета Иван говорит, что на него принятие нового закона никак не повлияет.

— Я не планирую возвращаться в Беларусь до свержения режима. Безусловно, для молодых парней, которые задумывались уехать учиться заграницу, это будет дополнительным стимулом не возвращаться. Режим делает всё, чтобы выпихнуть из страны самых активных. Менее активные пойдут или в беларусские университеты и потом из них часть уедет, или в армию, — говорит студент. — После окончания планировал вернуться в Беларусь и работать по своей специальности, был такой план-мечта.

Напомним, что во втором «чтении» беларусские «депутаты» приняли законопроект «Об изменении законов» (по вопросам введения биометрических документов), который предусматривает, в том числе, изменения по отсрочкам для «заграничных» студентов и абитуриентов.

Приводим основные изменения:

- для тех, кто уже учится за границей, отсрочки сохраняются;

- новшества коснутся абитуриентов, желающих поступить в зарубежные вузы в последующем, — им отсрочка предоставляться не будет;

- если на момент вступления в силу закона студенты обучаются в очной форме в учреждениях образования за границей и поступили в указанные учреждения в возрасте до 18 лет, отсрочку им предоставят.

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