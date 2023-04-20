Эксперты: Перед зарядкой смартфона нужно снимать чехол 20.04.2023, 16:37

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Это может продлить срок службы смартфона.

Современные смартфоны – устройства, с одной стороны, достаточно надежные, а с другой – довольно хрупкие. Так, для примера, неправильные условия подзарядки аккумулятора способствуют более быстрому выходу телефона из строя, пишет «Униан».

Учитывая, что большинство пользователей заряжают свои телефоны чуть ли не каждый день, существует распространенная ошибка, когда мы подключаем устройство к питанию, не снимая с гаджета защитный чехол. Со временем из-за этого с батареей могут начаться серьезные проблемы

Почему нельзя заряжать смартфон в чехле

Когда смартфон заряжается, он выделяет тепло, и если устройство находится в чехле, тепло не может свободно распространяться, что может вызвать перегрев и повреждение батареи устройства. Кроме того, некоторые чехлы могут мешать правильной вентиляции смартфона, что также может вызвать перегрев и ухудшение его производительности.

Еще один момент – зарядка в чехле может занимать больше времени, чем без. Все потому, что если смартфон нагревается во время зарядки, то это очень часто приводит к тому, что он заряжается медленнее. Таким образом снятие чехла позволяет ускорить процесс зарядки.

О правилах зарядки без чехла говорится на сайте многих производителей смартфонов. К примеру, Apple утверждает, что зарядка Айфона без чехла положительно скажется на продолжительности срока службы аккумуляторного блока.

Поэтому, чтобы избежать этих проблем, перед зарядкой вашего смартфона рекомендуется снять чехол. Это позволит теплу свободно распространяться, уменьшит риск перегрева и поможет продлить срок службы устройства.

А если вы беспокоитесь о том, что ваш телефон может получить царапины во время зарядки без чехла, то можно поместить его на мягкую ткань.

Какие еще ошибки нельзя допускать при зарядке смартфона:

Частые циклы заряда-разряда. Рекомендуется использовать тактику «20-80»: то есть разряжать телефон следует не ниже 20%, а заряжать не больше 80%.

Ночные зарядки. Хоть после достижения 100% заряда современные телефоны отключаются от зарядки, все равно через некоторое время этот показатель опускается до 99% и телефон вновь начинает заряжаться. Из-за этого батарея у него деградирует быстрее.

Дешевые зарядные устройства. Всегда используйте качественные зарядные устройства, не используйте подделки или несертифицированные девайсы, так как они могут повредить аккумулятор.

Перегрев. Не оставляйте устройство на прямом солнечном свете или рядом с источниками тепла.