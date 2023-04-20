Покаянное шествие вместо «бессмертного полка» Игорь Эйдман

20.04.2023, 16:47

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Игорь Эйдман

Российские политики, как канцлер Брандт в Освенциме, будут стоять на коленях в Буче и Мариуполе.

Знаете, почему путинский режим падёт после поражения в Украине? Поражение убьёт его идеологоческую основу - победобесие.

Кризис победобесия уже начался. В этом году власти отменили его главный коллективный обряд - «шествие бессмертного полка», чтобы тысячи людей не вышли с фотографиями своих родственников, погибших во время агрессии против Украины, демонстрируя таким образом огромный масштаб российских потерь. Вместо изображений мифических «дедов на палках» были бы фотографии свежезакопанных сыновей и мужей, которые несли бы рыдающие вдовы и матери.

Такое шествие, на фоне отсутствия каких бы то ни было успехов в войне, стало бы свидетельством того, что утопия будущего повторения «великой победы», на которую молились победобесные, обернулась бесславным, но кровавым провалом.

Согласно победобесию россияне - «наследники великой победы», «народ-победитель», а их вождь - гарант повторения победы. Поражение в большой войне несовместимо с этой религиозной картиной мира. Оно станет концом победобесия, а вместе с ним и режима, сделавшего его своей идеологической опорой.

Советские люди ждали обещанный коммунизм, а когда он так и не наступил, разочаровались и похоронили систему. Россияне ждали повторение победы и триумфа в войне, но получат постыдное поражение. Это убьёт веру людей во власть и в Путина, обманувшего их ожидания. Крах режима станет неизбежным.

В будущем, вероятно, вместо «бессмертного полка» на 9 мая, каждое 24 февраля в России будут проводить покаянные шествия с фотографиями военных преступлений россиян в Украине, а российские политики, как канцлер Брандт в Освенциме, будут стоять на коленях в Буче и Мариуполе.

Игорь Эйдман, Telegram

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