В мае чартеры из Минска в Анталью будут летать «практически ежедневно» 1 20.04.2023, 16:51

1,784

Какие обещают цены?

Со 2 мая чартерные рейсы в турецкую Анталью из Минска будут летать «практически ежедневно». Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО).

К июню самолет, по планам, будет вылетать из Минска в Анталью 2 раза в день, по понедельникам и четвергам — 3 раза в день.

«Как сообщают туроператоры, существенного подорожания туров в Турцию в этом сезоне, по сравнению с прошлым, не произошло. Некоторые отели немного подняли цены, другие — наоборот, понизили», — отметили в РСТО.

Рейсы выполняются «Белавиа» на Boeing 737−800. Время в полете — около 5 часов 30 минут. В прошлом году длительность полета была дольше — около 6 часов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».