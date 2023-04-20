В мае чартеры из Минска в Анталью будут летать «практически ежедневно»1
- 20.04.2023, 16:51
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Какие обещают цены?
Со 2 мая чартерные рейсы в турецкую Анталью из Минска будут летать «практически ежедневно». Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО).
К июню самолет, по планам, будет вылетать из Минска в Анталью 2 раза в день, по понедельникам и четвергам — 3 раза в день.
«Как сообщают туроператоры, существенного подорожания туров в Турцию в этом сезоне, по сравнению с прошлым, не произошло. Некоторые отели немного подняли цены, другие — наоборот, понизили», — отметили в РСТО.
Рейсы выполняются «Белавиа» на Boeing 737−800. Время в полете — около 5 часов 30 минут. В прошлом году длительность полета была дольше — около 6 часов.