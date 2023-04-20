SpaceX Илона Маска впервые запустила корабль Starship 1 20.04.2023, 16:58

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В будущем эта ракета будет доставлять людей на Марс.

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, которая должна в будущем доставить людей на Марс. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Ракета стартовала с площадки в Техасе в рамках тестового запуска.

После начала запуска стало известно о том, что часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносители Super Heavy - вышли из строя.

Уже через минуту ракета начала вращаться, сбилась с правильного курса. Было принято решение об активации системы дистанционного уничтожения.

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