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В ЕС назвали имя нового посла в Украине

  • 20.04.2023, 17:14
В ЕС назвали имя нового посла в Украине
Катарина Матернова

Новым послом стала словачка Катарина Матернова.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о назначении 40 глав делегаций и одного поверенного в делах Евросоюза. Среди прочего, также назначен посол ЕС в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза.

«Официально 40 глав делегаций будут назначены после получения официального одобрения от соответствующих принимающих стран», - говорится в сообщении.

Так, послом ЕС в Украине назначена Катарина Матернова.

В ЕС отметили, что в настоящее время она является заместителем генерального директора в Генеральном директорате по вопросам соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии. Ранее она занимала должность старшего советника и менеджера Всемирного банка по вопросам вице-президентства в Европе и Центральной Азии.

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