В литовском IT-секторе появился второй «тысячник» с белорусскими корнями 20.04.2023, 17:20

На 20 апреля число занятых в компании Wargaming Vilnius составило 1002 сотрудника.

На 20 апреля число занятых в компании Wargaming Vilnius составило 1002 сотрудника, а первой планку в тысячу сотрудников в прошлом году взяла «дочка» EPAM Systems. Об этом со ссылкой на данные ресурса rekvizitai.vz.lt сообщает Office Life.

Литовская дочерняя компания Wargaming Group была зарегистрирована в ноябре 2020 года, а в апреле 2021-го открыла центр разработки в Вильнюсе. К середине лета прошлого года в нем работало уже свыше 900 сотрудников, но с тех пор набор персонала замедлился. Согласно данным rekvizitai.vz.lt, средняя зарплата в Wargaming Vilnius в феврале этого года составляла около 5 тысяч евро.

Wargaming Group стала второй компанией с белорусскими корнями, в литовских филиалах которых число сотрудников превысило тысячу человек. Первой это удалось сделать EPAM sistemos («дочке» EPAM Systems) в июле прошлого года. Сейчас в ее штате — 1438 специалистов, и это крупнейший белорусский работодатель в Литве. Также EPAM sistemos по итогам 2022 года стала крупнейшим налогоплательщиком в местной IT-отрасли. Компания Wargaming Vilnius, кстати, заняла по уплаченным налогам третье место.

Год назад Wargaming Group объявила, что 31 марта передала свой бизнес в России (компании «Леста» и «Варгейминг Москва») и заодно в Беларуси («Гейм Стрим») под управление менеджеров Lesta Studio. Было заявлено, что все они больше не связаны с головной компанией. Летом прошлого года владельцы белорусского разработчика, с середины 2010-х осевшие на Кипре, вышли из российских и белорусской компаний и юридически, продав контрольные доли в них руководителю Lesta Studio россиянину Малику Хатажаеву.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».