Сейм Литвы отменил вето, которое Науседа наложил на закон с ограничениями для граждан Беларуси 6 20.04.2023, 17:35

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Фото: DELFI

Ограничения для белорусов и россиян будут разными.

Литовские парламентарии 20 апреля отклонили вето президента Гитанаcа Науседы и окончательно подтвердили, что из-за войны на Украине Литва вводит разные национальные санкции в отношении граждан Беларуси и России. Об этом пишет LRT.

За принятие закона без поправок, предложенных президентом, проголосовали 99 депутатов Сейма, против выступили семеро, двое воздержались.

Напомним, в Литве из-за войны в Украине на обсуждение депутатам вынесли законопроект об ограничениях. В нем предлагалось прекратить прием заявлений от граждан Беларуси и Литвы на:

получение литовского гражданства и визы в консульствах за рубежом (кроме случаев, когда посредником выступает МИД страны);

ВНЖ как в Литве, так и в ее представительствах за границей. Исключения — те, кто уже имел национальную или шенгенскую визу, а также ВНЖ или решение о его предоставлении;

получение статуса электронного резидента.

Депутаты приняли закон в первом чтении. После этого в Литве началось активное общественное обсуждения предлагаемых ограничений. В него включилась Светлана Тихановская. В итоге часть ограничений из законопроекта удалось исключить. Депутаты одобрили смягченный вариант.

Однако президент Литвы Гитанас Науседа наложил на него вето и вернул на повторное рассмотрение. Он предложил парламентариям уравнять ограничения для россиян и белорусов. А также упростить депортацию и аннулирование уже выданных национальных виз и ВНЖ.

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