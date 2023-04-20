Кочанова нашла на «Мотовело» «белорусскую фару»7
- 20.04.2023, 18:04
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Однако процесс «локализации» производства так и не достиг 50%.
Лукашистка Кочанова приехала на «Мотовело», чтобы проверить, как идет процесс «локализации» производства велосипеда.
— Во-первых, развивать производство «Мотовело», выпускать не просто мотоциклы и велосипеды, которые бы собирались у нас здесь, а с локализацией не менее 50 процентов. А во-вторых, эффективно использовать территорию, которая находится в центре города и тех зданий, которые использовались неэффективно и выглядели неэстетично. Во исполнение этого поручения был разработан план мероприятий, по графику на сегодня они выполняются в полном объеме, — сказала Кочанова.
— А тогда говорили — фары нет, этого нет… А нашли что поставить! — похвалила
Ранее, как писал сайт Charter97.org, на «Мотовело» Лукашенко показали французский мотоцикл китайской сборки.