В оккупированном Севастополе отменили парад на 9 мая

В оккупированном Севастополе отменили парад на 9 мая5
- 20.04.2023, 18:13
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Марионетки Кремля испугались удара ВСУ.
Так называемые «власти» временно оккупированного Севастополя окончательно решили не проводить военный парад в украинском городе на 9 мая.
Об этом сообщил так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев, сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.
«Министерство обороны приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, поэтому все планы подготовки к этому мероприятию будут пересмотрены», — заявил Развожаев.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, в РФ отменяют военные парады и готовятся к эвакуации.