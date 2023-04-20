В оккупированном Севастополе отменили парад на 9 мая 5 20.04.2023, 18:13

1,440

Марионетки Кремля испугались удара ВСУ.

Так называемые «власти» временно оккупированного Севастополя окончательно решили не проводить военный парад в украинском городе на 9 мая.

Об этом сообщил так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев, сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

«Министерство обороны приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, поэтому все планы подготовки к этому мероприятию будут пересмотрены», — заявил Развожаев.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, в РФ отменяют военные парады и готовятся к эвакуации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».