Билет в один конец 20.04.2023, 18:20

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Почему посол Украины не должен возвращаться в Беларусь Лукашенко.

Украина решила отозвать своего посла из Минска, по крайней мере, временно – по сообщению украинского МИД, Игоря Кизима вызвали в Киев «для консультаций».

Несмотря на многочисленные призывы разорвать дипломатические отношения не только с РФ, но и с Беларусью, Киев так и не пошел на этот шаг ни после полномасштабного вторжения РФ, ни после обстрелов украинской территории российскими войсками, которые базировались в Беларуси, ни после признания де-факто властями Беларуси своего участия в войне против Украины, ни после откровенно хамских заявлений Лукашенко в адрес украинского руководства, пишет Юрий Панченко для украинского издания «Европейская правда».

Вместо этого Киев несколько раз вызывал для консультаций посла в Беларуси (последний раз – в конце прошлого года, после ракетных ударов из белорусского воздушного пространства), однако вскоре он снова возвращался в Минск.

На этот раз основанием для такого шага стала встреча Лукашенко с донецким гауляйтером Денисом Пушилиным.

«МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке», – говорится в заявлении украинского дипведомства.

«Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ», – добавляется в заявлении.

Однако стоит признать: ничего особенного 18 апреля не произошло.

Представители ОРДЛО и раньше приезжали в Беларусь (это началось еще до полномасштабного вторжения – первым случаем, о котором официально сообщали, стал визит в Минск в 2021 году представителей «прокуратуры ЛНР«), их встречали белорусские официальные лица, а сам Лукашенко неоднократно делал заявления, свидетельствующие о признании «законности» аннексии Донбасса и Крыма.

Еще в июле прошлого года Лукашенко заявил, что он де-факто и так признал образование «ЛНР» и «ДНР», а также аннексию Крыма Россией, и в случае необходимости издаст соответствующий указ.

Также стоит упомянуть подписанное осенью прошлого года соглашение о сотрудничестве между Минском и Севастополем. Или визит белорусских депутатов и пропагандистов на оккупированную часть Донбасса – также в прошлом году.

Особенность нынешней встречи с Пушилиным – разве что в ее показательности.

Чего стоит только вопрос Лукашенко: «На фронте как там у нас дела?«

Да, это «у нас на фронте» вышло очень красноречивым, эта реплика идеально показывает цену «нейтралитета» Беларуси, однако, по сути, нынешняя встреча уже мало что изменила.

Но проигнорировать эту встречу Киев уже не мог.

В конце концов, в сентябре прошлого года Грузия тоже вызвала своего посла в Беларуси для консультаций – в ответ на посещение Лукашенко Абхазии и встречу там с ее «президентом».

Поступить более беззубо, чем Грузия (которую мы постоянно обвиняем в пророссийской политике), Киев просто не мог.

В этом контексте важно другое: сам по себе вызов посла для консультаций еще не означает радикального изменения отношений. В дипломатической практике чаще всего через месяц-два посол снова возвращается.

Конечно, так происходит не всегда – например, нынешнее охлаждение отношений Киева и Тбилиси, которое начиналось точно таким же шагом МИДа, уже привело к тому, что около года Украину в Грузии представляет временный поверенный.

А после отзыва «для консультаций» нашего посла из Москвы в 2014 году он туда так и не вернулся. Хотя для того, чтобы «дозреть» до разрыва дипотношений, Украине было недостаточно восьми лет российской агрессии и оккупации – понадобилось полномасштабное вторжение РФ.

Стоит напомнить, что ранее «ЕвроПравда» – и не только мы – неоднократно подчеркивала необходимость разрыва дипломатических отношений с Беларусью.

В том числе – чтобы показать миру, что мы считаем нынешнюю Беларусь таким же агрессором, как и РФ. Шаг, необходимый для того, чтобы подтолкнуть всех партнеров наконец синхронизировать санкции против обеих стран-агрессоров.

При этом во всех официальных объяснениях, почему Киев так и не пошел на разрыв дипломатических отношений с Беларусью, акцент делался на гуманитарную составляющую.

В частности, в интервью «ЕвроПравде» посол Кизим признает, что фактически находится в Минске в ситуации полной блокады. И единственная весомая причина сохранения нашего дипломатического присутствия в Беларуси – помощь украинским беженцам, прибывающим в Беларусь из РФ и пытающимся добраться домой.

Однако наличие посла вовсе не обязательно для выполнения таких функций. И вынужденное пребывание посла Кизима в Киеве лишь в очередной раз подтвердит это – даже в случае, если до разрыва дипотношений с этим государством-агрессором Киев пока не дозрел.

Поэтому реальных оснований возвращать посла в Беларусь просто нет.

При этом его возвращение в откровенно враждебную Беларусь после коротких консультаций направило бы ложный сигнал миру.

Это – необходимый минимум, если уж в МИД – на наш взгляд, безосновательно – считают, что стоит воздержаться от полного разрыва отношений.

В конце концов, это выглядело бы откровенно странно – Украина не повышает уровень дипломатического присутствия в Грузии (в отношениях с которой у нас есть проблемы, но они явно несопоставимы с глубоким кризисом в отношениях с Минском), однако сохраняет высокий уровень отношений с Беларусью.

Киеву стоит расставить наконец все точки над «і»: возвращение посла в нынешнюю Беларусь просто невозможно. И об этом стоит сказать вслух. И попутно – зафиксировать требование полного и окончательного вывода российских войск с территории Беларуси.

Де-факто мы должны определить, как минимум – для самих себя, что посол Украины сможет вернуться уже в новую и демократическую Беларусь. Страну, где место для Лукашенко – только на скамье подсудимых.

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