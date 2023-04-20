ФСБ «обломалась» Валерий Пекар

20.04.2023, 18:31

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Валерий Пекар

Закладывается модель отношений между новыми независимыми государствами на территории РФ.

Москва десятилетиями разжигала вражду между порабощенными народами. Сейчас эта практика продолжается и усиливается, чтобы предотвратить независимость этих народов. Между прочим, ФСБ разгоняет нарратив о неизбежности татарско-башкирской войны. Действительно, там есть напряжение из-за структуры населения республик (татары в Башкортостане, башкиры в Татарстане), языковые вопросы, споры за историческую память, взаимные обвинения в переписывании идентичности и т.д.

Новость такова: татарское и башкирское национально-освободительные движения подписали общую декларацию о принципах добрососедства, включая признание границ и отказ от требований их изменения, признание культурных, образовательных и языковых прав национальных общин соседних республик и всевозможные хорошие вещи, соответствующие базовым принципам ООН.

Во-первых, ФСБ «обломалась» в своем стремлении поссорить народы. Во-вторых, этим закладывается модель отношений между новыми независимыми государствами. Посмотрим, что будет дальше.

Валерий Пекар, «Фейсбук»

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