В Судане уничтожен белорусский самолет

В Судане уничтожен белорусский самолет2
- 20.04.2023, 18:38
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Речь о борте Ил-76ТД.
В Судане, как пишут Telegram-каналы, уничтожен беларусский самолет компании Belcanto Airlines
Речь о борте Ил-76ТД белорусской грузовой авиакомпании Belcanto Airlines.
На спутниковых снимках компании Maxar от 17 апреля, которые были сделаны в аэропорту Хартум (столица Судана) видно, что уничтожено не менее 7-и самолетов. По данным Максар, всего уничтожено минимум 14 самолетов.
Ранее сайт Charter97.org писал, что в Судане во время попытки госпереворота загорелся украинский самолет.