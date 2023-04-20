В Судане уничтожен белорусский самолет 2 20.04.2023, 18:38

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Речь о борте Ил-76ТД.

В Судане, как пишут Telegram-каналы, уничтожен беларусский самолет компании Belcanto Airlines

Речь о борте Ил-76ТД белорусской грузовой авиакомпании Belcanto Airlines.

На спутниковых снимках компании Maxar от 17 апреля, которые были сделаны в аэропорту Хартум (столица Судана) видно, что уничтожено не менее 7-и самолетов. По данным Максар, всего уничтожено минимум 14 самолетов.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Судане во время попытки госпереворота загорелся украинский самолет.

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