Российский флот может потерять свой флагман 20.04.2023, 18:51

РосСМИ пишут, что часть экипажа корабля уже перевели на другой борт.

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) и флагман Северного флота РФ «Петр Великий» могут вывести из состава ВМФ из-за «высоких затрат на модернизацию».

Об этом сообщает российское госагентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

По словам собеседника издания, этот вопрос сейчас прорабатывается. Он предположил, что на решение влияет опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК «Адмирал Нахимов», что оказалось «очень затратным».

По информации ТАСС, часть экипажа «Петра Великого» уже перешла на борт проходящего модернизацию «Адмирала Нахимова», который планируют передать флоту в 2024 году.

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