Российский флот может потерять свой флагман
- 20.04.2023, 18:51
РосСМИ пишут, что часть экипажа корабля уже перевели на другой борт.
Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) и флагман Северного флота РФ «Петр Великий» могут вывести из состава ВМФ из-за «высоких затрат на модернизацию».
Об этом сообщает российское госагентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.
По словам собеседника издания, этот вопрос сейчас прорабатывается. Он предположил, что на решение влияет опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК «Адмирал Нахимов», что оказалось «очень затратным».
По информации ТАСС, часть экипажа «Петра Великого» уже перешла на борт проходящего модернизацию «Адмирала Нахимова», который планируют передать флоту в 2024 году.