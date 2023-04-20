В РФ иностранного студента насильно отправили на войну в составе ЧВК «Вагнера»
- 20.04.2023, 19:08
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Он уже отправлен в зону боевых действий.
Гражданина Казахстана, 23-летнего студента Томского государственного университета (ТГУ) Маргулана Бекенова завербовали в ЧВК «Вагнер» и насильно отправили в зону боевых действий. Об этом сообщает портал Ratel со ссылкой на слова родственников юноши.
В марте этого года третьекурсник Бекенов поехал из Томска в Краснодарский край навестить девушку. После этого связь с ним пропала на неделю, а затем он отправил матери сообщение, в котором рассказал, что жив, но не может позвонить.
Получив сообщение мать юноши Альмира Бекенова позвонила друзьям сына и они рассказали, что Бекенова завербовали и увезли в н.п. Молькино в Краснодарском крае, где находится база подготовки ЧВК «Вагнер».
9 апреля Бекеновой удалось добиться встречи с сыном на КПП военной базы.
«Его привезли на автомашине в сопровождении его непосредственного командира. Дали 5 минут на разговоры. Разговаривать толком не дали. Его командир все время вмешивался в разговор. Альмира успела у него узнать, что он контракт не подписывал. Просил еды, денег. Весь изможденный, плохо одет. Налицо, что Маргулана удерживают насильно», — рассказал дядя молодого человека Дулат Бекенов.
Кроме того, по словам Дулата, сегодня стало известно, что 12 апреля 23-летнего студента отправили в зону боевых действий.
Родственники направили запросы в ответственные ведомства в России и Казахстане.