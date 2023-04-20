Фридман: Новые «документы Пентагона» не вызовут восторга у Лукашенко 20.04.2023, 19:14

Александр Фридман

Преступления диктатора вышли на новый уровень.

Белорусский политолог Александр Фридман в Telegram прокомментировал публикацию Financial Times, где идет речь о новых «документах Пентагона», связанных с Беларусью.

Американские спецслужбы располагают данными о том, что ЧВК «Вагнер» пыталась приобрести вооружение в целом ряде стран - в том числе в Китае и в Турции. Пекин запросы «вагнеровцев» проигнорировал. Не получилось приобрести вооружение и в Турции. А вот Минск и Дамаск, как утверждается, вооружение поставляли.

То, что данная информация появилась, не вызовет восторга у режима Лукашенко. Речь не идет о поставках вооружения российской армии (такие сведения публиковались и ранее). Речь идет о помощи ЧВК «Вагнер», которую США считают «транснациональной преступной организацией», которая прославилась на весь мир зверскими злодеяниями. А это уже другой уровень....

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