Российские оккупанты в Энергодаре готовят «жест доброй воли»? 1 20.04.2023, 19:20

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Появились признаки начала эвакуации из города.

Оккупационная российская армия готовит жителей Энергодара к предстоящей эвакуации. Сейчас оккупанты обходят дома горожан с требованием предоставить «анкеты детей», кроме этого они начинают вывозить дорогостоящее банковское оборудование и технику.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы пока не можем говорить, что началась массовая эвакуация из Запорожской области, но то, что тенденция к началу эвакуации есть, это факт», — отметил чиновник.

Известно, что россияне хотели вывезти детей Энергодара с 5 по 7 мая. В Токмаке и Молочанске оккупанты уже обращаются к жителям через громкоговорители с призывом выезжать в Крым или в Мелитополь. Еще один косвенный признак готовящегося отступления агрессора – «эвакуация» бытовой и офисной техники.

«Это делают повсеместно и в оккупированном Мелитополе, и в Энергодаре и других городах... Массово снимают кондиционеры со всех помещений», — отметил Федоров.

В начале апреля появилась информация, что армия РФ в Энергодаре готовится к контрнаступлению ВСУ и уже активно минирует территорию города и соседних населенных пунктов. Вероятно, таким образом они пытаются выиграть время и обезопасить себя во время бегства.

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