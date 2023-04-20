Финская Olvi окончательно отказалась от продажи «Лидского пива» 4 20.04.2023, 19:22

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Теперь компании придется заплатить штраф.

Финский производитель пива и напитков Olvi окончательно отказался от продажи «Лидского пива» и оплатит штраф Госконтроля. Об этом компания сообщила в своем промежуточном отчете за первый квартал этого года. В частности, в нем подтверждено, что финны «прекратили процесс продажи» завода из-за введенного летом 2022-го запрета на отчуждение акций, пишет Office Life.

Штраф в 12,2 млн евро, который выписал в феврале года выписал «Лидскому пиву» Комитет госконтроля, будет выплачен во втором квартале 2023 года.

При этом в отчете сообщается, что «специальная проверка» продолжается. Упомянуто, что 29 марта 2023 года Ленинский суд Минска отклонил апелляцию финнов на решение Госконтроля, и хотя судебный процесс продолжается, сумма штрафа уже включена в промежуточную отчетность за первый квартал.

«Штраф оказал значительное влияние на денежный поток» и «обременил операционные результаты» холдинга как в Беларуси, так и в целом. В обоих случаях зафиксированы минусы — 6,1 млн и 2,2 млн евро соответственно.

В отчете уточняется, что белорусская «дочка» работает «независимо от финансовой поддержки материнской компании», и «штраф, наложенный на „Лидское пиво“, будет оплачен из местных активов». Он «значительно сократит денежные активы», но «деятельность продолжится».

В целом за счет роста продаж в первую очередь пива (в физических величинах — на 21,6% к первому кварталу 2022 года) и роста цен выручка «Лидского пива» увеличилась на 49,6% — до 28,8 млн евро. Для сравнения: по всему холдингу, продавшему продукции на 129,5 млн евро, прирост составил 24,6%.

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