Как окружение системно подставляло Путина Telegram-канал «Досье шпиона»

20.04.2023, 19:28

3,436

Новые поражение возложат именно на главу Кремля.

На протяжении всей истории военных конфликтов, одним из самых действенных и эффективных инструментов поддержания боевого духа было «пребывание лидера государства на фронте».

Ничто так не вдохновляет воина, как видеть своего президента/короля/монарха/царя/вождя (нужное подчеркнуть) рядом с собой в зоне боевых действий.

Зеленский, осознавая это, активно использовал данный инструмент.

Здесь стоит упомянуть следующие моменты:

• Сентябрь 2022 - посещение Изюма, в ходе Харьковской контрнаступательной кампании. Публичное выступление Зеленского перед рядовым и офицерским составом ВСУ, вручение наград и пожатие рук отличившимся;

• Ноябрь 2022 – посещение Херсона, в результате отвода ВС РФ с правобережья Херсонской области. Зеленский провел встречу с жителями Херсона и принял участие в торжественном подъеме государственного флага над городом.

Впоследствии обоих мероприятий, наблюдалась истерическая пена на федеральных каналах. «Как мы такое допустили?!». Видимо, что-то похожее происходило и в кремлевских кабинетах.

Кроме поддержания боевого духа солдат и местного населения у этих визитов была еще одна, негласная цель. Зеленский буквально бросал «дуэлянтскую перчатку» в лицо Путина, якобы намекая, что Президент РФ и близко неспособен совершить нечто подобное.

Казалось бы, самым глупым поступком будет отплатить той же монетой и принять вызов Зеленского. Собственно так и произошло, и Путин начал устраивать периодические турне в зону (а точнее в сторону зоны) проведения СВО.

Например, 5 декабря 2022 Путин посетил пострадавший крымский мост с проверкой о ходе ремонтных работ. Это был первый визит Путина спустя 10 месяцев с начала СВО. Хотя крымский мост сложно назвать зоной проведения СВО. Всего лишь 300 км до зоны боевых действий.

Зеленский не заставил себя долго ждать с ответом – 6 декабря, в день ВСУ он посетил Славянск. 40 км до зоны боевых действий.

Далее, 20 декабря на федеральных каналах запускается месседж о, якобы, посещении Путиным зоны проведения СВО.

Как впоследствии выяснилось, «зоной проведения СВО» оказался штаб ЮВО в Ростове. Где был Зеленский 20 декабря? В охваченном огнем Бахмуте вручал награды личному составу защитников города.

По сути, первый полноценный визит Путина в зону СВО состоялся 19 марта 2023, спустя 13 месяцев с начала СВО. Под покровом ночи, Путин встретился с, якобы, несколькими местными жителями (и даже тут получился конфуз – кто-то кричал из окна, что это все постановка). Где был Зеленский в эти дни? Снова в Бахмуте, который на тот момент, по словам Пригожина, находился под контролем ЧВК. И снова в окружении своих солдат.

Ну и крайний случай – «пасхальный» приезд Путина в Херсонскую область 18 апреля. Визит, который изначально обозначался как «приезд на фронт», быстро развеялся OSINT исследователями, которые указали, что «фронт» - это Геническ, в 140 км от линии боевых действий. А вместо солдат, как это принято у Зеленского, компанию Путину составил лишь заметно постаревший и уставший генерал Теплинский. Зеленский, кстати, в это время находился в Авдеевке, в 15 км от Донецка.

Также, стоит заметить, что ни одно публичное появление Путина не сопровождалось присутствием вооруженных военных, что характерно для всех визитов Зеленского.

О чем это все говорит? По-моему, кто-то усердно подставляет Путина организацией подобных визитов. В публичной плоскости значимость, опасность и резонансность визитов президентов несоизмерима. Здесь с огромным отрывом лидирует Зеленский.

Более того, тот, кто подал Путину идею крайнего посещения Херсонской области, назвав это посещением «линии фронта» оказал ему «медвежью услугу». В контексте вероятного контрнаступления ВСУ, и возможного изменения границ и зон боевых действий, все это произойдет после визита Путина в зону СВО.

То есть, новые «жесты доброй воли» - будут уже прямой ответственностью Путина, а не Шойгу (Герасимова, Суровикина и т.д.) как это было раньше.

Ну и главное – посетив зону СВО, Путин окончательно связал себя «узами успехов и поражений». Теперь каждый успех СВО – успех Путина, каждый провал – провал Путина.

А конец СВО будет означать конец самого Путина. И кому-то из кремлевских приближенных Путина это очень по нраву.

Telegram-канал «Досье шпиона»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».