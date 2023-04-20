Закопанное тело и штурм ОМОНа: что произошло на даче под Могилеовом 2 20.04.2023, 19:37

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Силовики озвучили свою версию.

В Следственном комитете рассказали подробности вчерашнего происшествия в деревне Голынец-1 Могилевского района: в среду там задержали подозреваемого в убийстве, а на участке нашли закопанное тело.

По данным следствия, утром 19 апреля в деревне Голынец-1 хозяин дачного дома поссорился со своим приятелем. Гость схватился за кухонный нож и несколько раз ударил им мужчину, а потом попытался избавиться от тела, закопав его прямо во дворе.

Однако замести следы, как сообщают силовики, не удалось: в этот же день на участок неожиданно приехала сестра хозяина дома. Во дворе она якобы обнаружила свежую земляную насыпь, из-под которой виднелась голова убитого, а в доме брата застала постороннего. Женщина якобы вызвала милицию.

Участок оцепили, а чтобы вывести находившегося в доме человека, пришлось организовать операцию по силовому захвату с участием ОМОН.

Мужчину задержали — это оказался 46-летний могилевчанин, ранее судимый за убийство. Пока силовики штурмовали дом, он в это время пытался покончить с собой. Врачи оказали ему помощь и доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК (Убийство).

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