В Беларуси изменились правила в сфере ЖКХ 2 20.04.2023, 19:42

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Жировки вырастут.

Подписан указ «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны».

Местные исполнительные и распорядительные органы получают право без проведения закупок назначать исполнителей из числа государственных организаций, которые будут оказывать жилищно-коммунальные услуги и благоустраивать территории, пишет tochka.by.

Установлены нормы о замене (реконструкции) всех видов инженерных сетей при комплексном благоустройстве придомовых территорий жилых домов.

Также запрещается передавать организациям ЖКХ объекты без финансирования затрат на то, чтобы привести их в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов.

Усилена ответственность должностных лиц за несвоевременность и ненадлежащее выполнение заявок и претензий граждан на качество ЖКУ.

Кроме того, представители местной власти должны будут обращать больше внимания на информирование населения – лично или в СМИ.

Цены в жировках вырастут с 1 июня

Еще в конце прошлого года Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на ЖКУ, а постановлением Совмина и решениями местных властей установлены фиксированные тарифы на этот год.

Очередное их изменение – с 1 июня. Министр антимонопольного регулирования Алексей Богданов заверил, что платеж по типовой двухкомнатной квартире общей площадью 48 м2 с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг не должен превысить $5 в эквиваленте.

С января подняли все тарифы на ЖКУ, кроме отопления, а с июня белорусы будут больше платить за газ, тепловую энергию и электричество. Извещение об оплате ЖКУ за июнь с новой ценой граждане получат в июле.

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