Как в Китае Егор Ершов

20.04.2023, 20:21

Неосовок перенимает практики Пекина.

Поразмышляем о двух тенденциях карательной машины режима в России.

С одной стороны делом Кара-Мурзы создан прецедент 25-летнего приговора по в т.ч. статье «госизмена» за слова, не содержащие никакой гостайны, при этом почти сразу после этого максимальное наказание за госизмену увеличено до пожизненного.

С другой - для уклонистов вводятся такие наказания, как запрет водить транспортные средства, совершать сделки с недвижимостью и теми же транспортными средствами и брать кредиты, причем вводиться они будут электронно-автоматически.

Что это значит? Это значит, что с одной стороны репрессивная машина режима будет более жесткой (например, по отношению к «недостаточно патриотичным» высказываниям, хотя главная группа риска по госизмене - все-таки не либеральная тусовка, а сотрудники оборонных предприятий, имеющие украинских родственников), с другой - более тонкой и всепроникающей. Грубо говоря, Неосовок становится на путь аналога китайского социального рейтинга с его начинающейся далеко не с тюрьмы, но по сути неотвратимой для «неправильных» граждан системой наказаний.

Как оно в Китае работает? Допустим, ты сидишь себе тихо, в диссиденты не лезешь, но регулярно ходишь в церковь/мечеть/дацан. Каждый такой поход - определенный минус к социальному рейтингу. И вот ты уже не имеешь права летать самолетом, например.

В РФ, правда, госатеизма нет, но механизм, думаю, понятен.

При этом ужесточение наказаний за открытую политическую нелояльность также укладывается в тенденцию «сделать, как в Китае», где УК со времен Мао вообще не шибко менялся.

Егор Ершов, Telegram

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