В Минске учебное заведение опубликовало у себя на сайте фамилии, телефоны и оценки студентов 20.04.2023, 20:24

В Сети появилась и другая личная информация учащихся.

Одно из учреждений образования столицы на своем сайте незаконно опубликовало персональные данные студентов. Об этом 20 апреля сообщил Национальный центр защиты персональных данных (НЦПД).

В Сети опубликовали фамилии, личные номера телефонов, сведения о посещаемости занятий, успеваемости, номера комнат в общежитии и другая информации. После того как на нарушение обратил внимание НЦПД, все сведения были удалены.

«Распространять персональные данные можно лишь с согласия граждан либо на другом законном основании. Иначе размещение такой информации на интернет-ресурсах будет правонарушением», — напомнили в Национальном центре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».