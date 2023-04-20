Maybach представил свой первый электромобиль 1 20.04.2023, 20:33

1,190

Это кроссовер.

Еще одной яркой новинкой Шанхайского автосалона стал электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS 680. Эта версия является самой роскошной и дорогой в семействе модели, пишет издание «Автоцентр».

Визуально отличить новинку от стандартного варианта кроссовера можно по двухцветной окраске кузова и эмблеме Maybach на задней стойке. Еще электрокар получил заглушку с другим оформлением на передней панели, имитирующей решетку радиатора, обилие хрома в отделке и вставки в нижних воздухозаборниках с узором из крошечных логотипов Maybach.

Общий дизайн салона не изменился. В отделке использованы премиальная кожа Nappa и деревянный шпон. Также есть фоновая подсветка с 64 оттенками с индивидуальными надстройками. Mercedes отказался в EQS 680 от опционального третьего ряда кресел и добавил фиксированную перегородку за задними. Сиденья оснащены функциями обогрева, вентиляции и массажа.

Для пассажиров второго ряда предлагаются дополнительные 11,6-дюймовые экраны, которые закреплены на спинках передних сидений и обеспечивают доступ к мультимедийной системе MBUX, мини-холодильник для бутылок, подстаканники с подогревом, четыре порта USB-C и два HDMI. Также заявлена аудиосистема Burmester с пятнадцатью динамиками.

Maybach EQS получил модифицированную пневматическую подвеску, которая обеспечит более комфортную езду, и полноприводное шасси. В движение его приводит два электромотора мощностью 649 л.с. и 950 Нм крутящего момента. Установка обеспечивает разгон с места до первой «сотни» за 4,1 секунды. Запас хода в 600 км обеспечивает батарея на 107,8 кВтч.

Производство Mercedes-Maybach EQS 680 наладят на американском заводе компании в городе Таскалуза (штат Алабама). Продажи в США стартуют до конца 2023 года. В Европе новинка появится в начале 2024 года по цене около 200 000 долларов. В Украине электрокроссовер ожидается в апреле следующего года. Стоимость станет известна ближе к старту продаж.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».