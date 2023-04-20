Украинские СМИ пошутили, что инопланетяне хотели украсть Лукашенко 20.04.2023, 20:54

В Сети отреагировали на необычное явление в небе над Беларусью и Украиной.

Вспышку в небе, произошедшую вечером 19 апреля, видели в Гомеле и Мозыре. Интересное явление зафиксировали и жители столицы Украины Киева. Неизвестное явление породило много шуток в украинском сегменте интернета. Большинство из них касались связи с внеземными существами. Оно и не удивительно, ведь поскольку эта вспышка не была связана с ракетными или дроновыми атаками, то единственная версия, которую можно было бы как-то связать со вспышкой, касалась именно НЛО.

Украинский сайт 24tv.ua пошутил, что инопланетяне хотели украсть Лукашенко.

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович выдвинул забавную версию, что вспышка в небе над Киевом — сигнальная ракета Зеленского, означающая начало контрнаступления.

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