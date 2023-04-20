Российские хакеры атаковали «СветлогорскХимволокно»2
- 20.04.2023, 21:07
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Опубликованы документы предприятия
Российские хакеры утверждают, что зашифровали все данные предприятия «СветлогорскХимволокно». Это ответ на задержание в Беларуси Арсения Елисеева, основателя хакерской группировки «Анонимус Россия» и члена пророссийской хакерской сети Killnet.
Хакеры утверждают, что взлом нарушил поставки предприятия, и в доказательство выкладывают пдф-файл с одним из договоров предприятия.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, российские хакеры атаковали сайты белорусских Минобороны и Мининформации.