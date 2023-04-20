Белорусов начали забирать в «горячий резерв» 9 20.04.2023, 21:15

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Что это означает?

В начале апреля минчанину Михаилу пришла повестка. Сначала молодого человека вызвали на сверку данных, а потом пригласили на сборы. Но в Слоним, куда уехало большинство мужчин, что пришли в военкомат вместе с ним, военнообязанный не поехал. Ему сообщили, что его поставили в «горячий резерв», и отпустили домой. Узнали в военкомате, что ждет тех, кто попал в «горячий резерв», пишет «Зеркало».

Михаил живет с родителями. Повестку ему принесли вечером, когда парня не было дома. Мама расписалась и забрала документ. В нем было написано, что на следующий день в 8 утра сын должен явиться в военкомат одного из районов Минска «для выполнения государственных обязанностей».

— Я отпросился с работы и утром пошел по нужному адресу. Там сверили мои данные — место жительства, семейное положение и вручили новую повестку. По ней к 7.30 следующего дня мне снова следовало прибыть в военкомат. Правда, на этот раз с вещами, потому что нас забирали на сборы, — описывает ситуацию собеседник и говорит, что на работе его без проблем отпустили. — На утро нас пришло чуть более 50 человек. Всех построили на улице и стали называть по списку. Тем, чьи фамилии не озвучили, сказали ожидать. Остальных — мужчин сорок, попросили пройти в автобус. Двоих из них отсеяли, вроде как не хватило места, оставшиеся поехали в Слоним на сборы.

Военнообязанных, фамилии которых остались неназванными, попросили задержаться в военкомате. Ждать пришлось часа три-четыре. Объяснили так: «на случай, если кто-то из тех, кто поехал в Слоним, на месте отсеется, вы будете на замену».

— Пока мы ждали, пятерых отправили на переосвидетельствование, — рассказывает Михаил. — Остальных, человек десять, завели в актовый зал и записали в «горячий резерв». Что это значит, толком не объяснили, сказали, если понадобится, нас «закинут» учиться на другие специальности.

В тот день замена не понадобилась — и мужчин отпустили домой. Но предупредили, что в ближайшее время им должны позвонить и точно сообщить: призывают их все-таки на сборы или пока нет. «Военники» они оставили в военкомате.

— Я был рад, что никуда не нужно ехать, но два человека расстроились. Они хотели на сборы. Видимо, чтобы откосить от работы, — шутит Михаил. — Вечером того же дня мне снова набрали из военкомата и сообщили, что пока сборы для меня отменены. Почему? Не объясняли. Позже, когда забирал военный билет, заметил, что в него вклеили мобилизационное предписание. Видел, в других «военниках» они тоже были. Спросил, что это значит? Мне ответили: «Ничего страшного. Просто проверка. В случае мобилизации вы должны явиться по инструкции».

А вот точный ответ на вопрос, что ждет Михаила, как человека, который состоит в «горячем резерве», молодой человек так и не получил.

«Надо быть готовыми дать отпор»

Официально термина «горячий резерв» журанлисты не нашли. Чтобы узнать, что имели ввиду в военкомате, когда использовали это выражение, журналисты как обычные граждане обратились в военный комиссариат одного из районов Минска. Там объяснили, если кто-то, из приехавших на сборы «придется не ко двору» или «что-то еще случится», то на его место пригласят человека из «горячего резерва». Вызвать такого военнообязанного могут в любой момент, но предварительно ему вручат повестку. Сначала пригласят для беседы — «контрольной явки», а «через день-два», возможно, человек отравится на сборы.

— Сегодня идут сборы за сборами, поэтому никто не застрахован, чтобы на одни из них не попасть, — объяснили в военкомате.

На уточнение ждет ли тех, кто попал в «горячий резерв» какое-то переобучение, в комиссариате предположили: возможно, имелось ввиду, что человек отправится на учебу, где будет вспоминать, что узнавал, когда получал военно-учетную специальность.

— Оборудование, оружие меняется, все везде совершенствуется. Нужно навыки эти не терять, а приобретать, — сказали на том конце провода.

На вопрос, создавали ли «горячий резерв» раньше, в военном комиссариате ответили так:

— Раньше было поспокойнее. Вы знаете, что и супостат у нас дремал, а сейчас супостат почему-то разгорячился. Надо быть готовыми ему дать отпор.

— Супостат — это вы про кого?

— Тот, который вокруг нас, по границам, за границей. Кто супостат? Вы что не знаете кто? Поляки, л****ы (оскорбительное прозвище литовцев — ред.) все, ближайшие.

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