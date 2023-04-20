СтратКом: Путин действительно испугался ордера на арест 4 20.04.2023, 21:25

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Глава Кремля отменяет поездки.

Российский диктатор Владимир Путин испугался ареста по ордеру, который выдал Международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщает украинский Центр стратегических коммуникаций.

За последнее время у Путина по разным «неофициальным причинам» сорвались сразу два официальных визита, которые были анонсированы заранее – в Турцию и ЮАР.

«И если в ситуации с ЮАР все ясно – страна признает юрисдикцию МУС и обязана арестовать президента России, то Турция Римский статут не принимала. Однако в Кремле решили перестраховаться», – сообщают в Страткоме.

Это не единственный признак того, что Путин испугался ордера на свой арест. Так, 18 апреля Госдума в срочном порядке приняла закон, согласно которому россиян будут сажать на 5 лет за помощь МУС в поимке Путина.

«Все это говорит о том, что Путин очень боится ареста и действительно воспринимает его как реальную угрозу», – говорят в Страткоме.

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