Стал известен список домов в Минске, где отключат горячую воду 20.04.2023, 21:40

Отключения начнутся уже в мае.

Опубликован полный список домов в Минске, где начнут отключать горячую воду в мае 2023 года. График планового отключения горячего водоснабжения в столице опубликовали на сайтах предприятия «Минскэнерго» и «Минсккоммунтеплосеть».

В сообщении сказано: если испытания трубопроводов теплосетей пройдут успешно, а дефекты, требующие безотлагательных работ по ремонту и восстановлению, не обнаружатся, то отключение горячей воды будет в пределах 13 суток.

Уже известно, что с 16 мая 2023 горячую воду отключат вот где:

«Минские тепловые сети»

2-й пер. Багратиона, 17, 19, 20, 34, 18а, 42; 2-й пер. Люксембург, 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; 2-й Холмогорский пер., 2; 3-й пер. Запорожский, 9; пер. 1-й Загородный, 20; пер. 4-й Загородный, 58б, 60, 64а; пер. Болотникова, 7; пер. Грибной, 28; пер. Козлова, 1, 15, 3, 3А, 5, 5А, 6А, 7, 7А,7Б, 7В, 7Г, 9, 9Г, 10, 12, 14, 16, 16Б, 18, 18А, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 24А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 44, 46, 48, 50, 11, 11к.1, 16А, 22Б; пер. Макаенка, 4; пер. Солтыса, 2, 4, 5, 5а, 6; пер. Товарищеский, 2а; пер. Томский, 35; пер. Уральский, 11, 13, 7, 5, 3, 9, 15; пер.1-й Менделеева, 50к.2, 50к.4; пр. Дзержинского, 9, 19, 55, 3, 3а, 3а к1, 5, 8, 10, 59, 60; пр. Жукова, 21к.1, 21к.2, 21к.3, 25к.1, 25к.2, 27, 29; пр. Независимости, 177, 98, 110а, 110б, 110/1;

пр. Пушкина, 36, 38, 40к.1, 40к.2, 40к.3, 44, 42, 46, 48 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 60; проезд Коллективный, 8; ул. 1-я Землемерная, 4; ул. 3-го сентября, 1, 12а, 14, 1а; ул. Авангардная, 42, 56а, 58, 60, 61к.1, 61к.2, 61к.3, 59; ул. Алтайская, 102к.1, 102к.2, 102к.3, 206, 64к.1, 64к.3, 66а, 78к.2, 78к.3, 90к.1; ул. Ангарская, 10к.1, 10к.2, 12к.1, 12к.2, 14к.1, 14к.2, 16, 187, 18к.1, 18к.2, 18к.3, 18к.4, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 20к.4, 22, 24, 24к.1, 26к.1, 26к.2, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 8а, 94; ул. Аннаева, 49, 67, 69, 84, 84к.7; ул. Артема, 28, 47; ул. Багратиона, 55а, 56, 62, 64, 85, 67, 70; ул. Байкальская, 33, 33а, 35, 37, 43, 45, 52, 54, 58к.1, 62к.1, 64, 66к.1, 66к.2, 70; ул. Берута, 13, 3б, 3бк.1, 5, 11, 7, 9к.2, 9к.3, 9к.4, 9к.5, 14, 15к.1, 15к.2, 16к.1, 16к.2, 16к.3, 17 к.1, 17 к.2, 17к.3, 17к.4, 18к.1, 18к.2, 18к.3, 20, 22к.1, 22к.2, 22к.3, 22к.4, 24к.1, 24к.2, 24к.3, 24к.4,11а, 9к.1;

ул. Бирюзова, 13, 5, 9, 11, 11а, 15, 17, 19, 23, 25, 21; ул. Бумажкова, 37; Варвашени 15в; ул. Ваупшасова, 10, 17, 19, 21, 21б, 23, 23к.2, 23к.9, 25, 33, 35, 7а; ул. Верещагина, 27а, 29а, 75; ул. Волоха, 1, 16, 20, 2, 3к.1, 3к.2, 6, 8, 10, 12, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 39, 41, 5, 19, 35; ул. Герасименко, 1, 1а, 3, 49, 49а, 49б, 5, 51, 57, 7; ул. Гинтовта, 3, 5, 50, 5а, 5б, 5в; ул. Городецкая, 30; ул. Грушевская, 11, 11в, 131, 133, 148, 135, 5, 9, 22; ул. Гурского, 52; ул. Гусовского, 2, 4, 6, 10, 20, 20а, 63; ул. Долгобродская 23, 23к.2, 25, 25к.2, 37, 39, 39а, 41к.1, 41к.2, 41к.3, 43а, 43к.1, 13, 14, 16, 16А, 18, 18к.1, 18Б, 18к.14, 20, 5к.2,10к.1, 10к.2, 12,4, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 8, 9, 7к.3, 7к.2, 7к.1, 5к.1, 3, 11; ул. Железнодорожная, 124, 126, 126а, 126б, 128, 128а, 130, 134, 136 к.1, 136 к.2, 136 к.3, 21а, 23, 27а, 27к1, 27к2, 31к1, 41; ул. Запорожская, 2, 4, 28; ул. Иркутская, 139, 65а; ул. К.Туровского 3, 5;

ул. Кальварийская, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 50, 31, 44, 46, 48, 52, 54к.1, 54к.2, 56к.1, 56к.2, 58к.1, 58к.2, 60, 62, 50а; ул. Карпова, 1, 6, 8; ул. Коржа, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26; ул. Куприянова, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 11, 1а; ул. Лазо, 7; ул. Лермонтова, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 34, 36; ул. Либкнехта, 49, 57, 77а, 106а, 51, 55, 63, 67, 69, 71, 71а, 73, 75, 80к.1, 80к.2, 80к.3, 81, 84к.1, 84к.2, 84к.3, 86к.1, 86к.2, 96, 98, 100, 102, 103, 123а, 127, 129, 135, 82; ул. Ложинская, 4; ул. Люксембург, 101, 110, 110б, 112, 163, 183, 104, 105а, 115а, (г.п.43), 105, 107, 109, 109а, 111а, 113, 115, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 99, 103, 106, 116, 122, 132, 136, 138, 140, 143, 146к.2, 147, 148, 150, 152, 156, 161, 162, 165, 167, 168к.1, 168к.2, 169, 170, 171а, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 191, 193, 195, 197, 84; ул. Макаенка, 7а; ул. Менделеева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 36, 13, 14; ул. Минина, 14, 16, 18, 20;

ул. Мстиславца, 9, 11; ул. Нестерова, 49, 9, 9а; ул. Одесская, 59, 16, 20а, 20б; ул. Одоевского, 12, 45, 75а, 23, 25, 35, 37, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 81, 83к.1, 83к.2, 85, 87, 6а, 10, 10б, 8; ул. Окрестина, 30; ул. Ольшевского, 3к.1, 3к.2, 4, 5к.1, 5к.2, 6, 7к.1, 7к.2, 9к.1, 9к.2, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27к.1, 27к.2, 33к.1, 33к.2, 37к.1, 37к.2, 13к.2, 41, 8, 29к.2; ул. Острошицкая, 14, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Охотская, 147, 149; ул. Охотский пер. 14, 15, 17а, 19; ул. Парниковая, 3к.1, 3к.2, 3к.3; ул. Передовая, 11, 15, 5, 9, 11а, 7, 13, 4, 4-1, 111, 113, 113а, 115, 111а, 115а; ул. Переходная, 62, 64Б-2; ул. Пермская, 46, 48, 50, 51; ул. Пинская, 14, 18, 28а, 16; ул. Подгорная, 67; ул. Пожарского, 11, 9; ул. Пономаренко, 10, 4, 6, 6а; ул. Притыцкого, 14, 18, 16, 2а, 6, 8, 10, 12, 18к.2,18к.3,18к.4, 20, 22, 24, 26; ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 21, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 38, 8, 3а, 11, 12а, 16, 24а, 29б, 15а, 5а, 12, 27, 6, 10, 17, 25а;

ул. Радиальная, 11, 13, 15, 16, 34к.1, 36, 36а, 38, 38а, 40, 40а, 42а, 5, 50, 52, 54, 54б, 56; ул. Скрыганова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Смоленская, 12, 14, 49, 49к.2, 49А, 52, 49Б, 51, 52А; ул. Солтыса, 106, 183, 183а, 185, 185а, 187, 187а, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 2, 201, 203, 203а, 205, 20, 22а, 24, 26, 32, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 70, 72, 82, 84, 86, 96, 96а; ул. Стасова, 15; ул. Столетова, 1, 1а; ул. Уманская, 51, 53, 55; ул. Уральская, 16, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 6, 7, 8, 9, 9А, 15, 16а, 1А, 3, 3А, 5, 5Г, 5к.1, 5 к.3, 5к.4, 5к.7, 5к.9, 5к.8, 11А, 9Б, 41; ул. Филимонова, 13к.1, 8, 12, 13к.2, 14, 20, 22, 49, 55, 55 к.3, 24, 25а, 25а/1, 25б, 25г, 53, 53а, 55 к.1, 55 к.2, 51; ул. Фроликова, 31, 31а, 41, 1, 17, 27, 29, 29А, 3, 5, 7, 31к.2, 33, 25А, 45, 47, 49, 9, 8, 11; ул. Харьковская, 1, 11, 11а, 13, 15, 16, 17, 19б, 58, 72, 74, 76, 78к.1, 78к.2, 78к.3, 78к.4, 80к.1, 80к.2, 80к.3, 80к.4, 80к.5, 82,86, 86а, 88, 19Б; ул. Хмелевского, 12а, 33, 38; ул. Холмогорская, 51, 53, 55, 57, 59, 59а; ул. Шафарнянская, 11, 18; ул. Шугаева, 2; ул. Щорса, 44, 46; ул. Янки Мавра, 35, 9а, 21а, 41, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21к.2, 23, 25, 27, 29, 31, 33.

«Минсккоммунтеплосеть»:

Алтайская, 64к4,5; 164к1,2; 166к1,2; Ангарская, 92; Артема, 14, 16; Байкальская, 1, 3, 5, 7; Бирюзова, 13а,б; 15а,б; Варвашени, 13к1-3; 15в; Ваупшасова, 15, 16, 26, 29, 31, 42, 42а,б; 44; Высокая, 11д,в; Высоцкого, 1, 3, 7; Геологическая 59к1-3; 59б; 63, 63а; 99, 101, 103, 105, 107, 115, 117, 119, 119а; 121, 123, 125, 127, 129, 133; Герасименко, 8, 8а; 9, 10, 11, 12, 12А; 13, 14а; 16, 18, 19, 20, 21, 22к1,2; 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52к1,2; 54, 56, 58к1,2;

Гинтовта, 4, 6, 8, 10, 12, 12а;14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а; 30, 32, 36, 38, 40, 44, 48; Городецкая, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11к1,2; 13, 13а; 14, 15, 18, 20, 22, 22б; 32, 34, 36к1,2; 38, 38а; 40, 40а; 44, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70; Грушевская,19, 21, 124, 125, 126, 127, 132, 136; Дзержинского пр, 11, 11б, 15, 20, 22, 24, 24а; 3 по г/п; Дубравинский пер, 3к1,2; 5, 7, 9; Железнодорожная, 122, 128а; Илимская, 1/63; 3, 5, 6б; 8, 8а; 9, 10к1-3; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 27а,б; 29, 31, 33, 35, 43, 58;

К.Либкнехта, 89, 91, 93, 95, 97, 105,107; К.Туровского, 2, 4, 4б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Кальварийская, 31; Карвата 2, 4, 8а,б; 10а,б,в, 11, 13к1,2, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а,б; 30, 31, 31а,г; 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Копиевича, 3, 5, 7; Коржа, 1; Лермонтова, 35, 37, 39, 41; Ложинская, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Лопатина, 1, 2, 3, 4, 4а; 5, 5а; 6, 7, 7а; 7а,к1; 15, 15а,в,г; 17, 19, 20; Михайлашева, 1, 5; Мстиславца, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 18а,б,в; 20, 22, 24; Навуковая, 2, 2а; 4, 6;

Независимости пр., 148к1-3; 150, 179, 181, 183, 185; Нестерова, 2, 4, 6, 8, 9, 51, 53к1-4; 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86к1-3; 88к1,2; 92, 92а; 94, 94а; 96, 96а, 98; Огинского, 4, 6; Острошицкая, 3а; 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; 21, 23; Охотская, 117, 119, 120, 133, 135к1-3; 137, 139, 141, 143к1,2; 145; Охотский пер, 17, 21; Парниковая, 5, 5а; 7, 9, 11, 13, 13а; Пинская, 28а; Подгорная, 19а,к1-4; 21б,в,г; Пономаренко, 8, 14, 16, 18, 20, 22; Прямая, 22, 22к1; 24, 28; Пушкина пр, 10; Р.Люксембург, 90а,б; 100, 102; Разинская, 6; Связистов, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Солтыса, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50к1,2; 54, 56а; 56, 58, 60, 62; Университетский пр-д, 5; Уральская, 8а, 10а; Ф.Скорины, 1, 5, 7, 9, 25к1,3; Филимонова, 14, 35, 39, 43, 45, 47, 47а; 55к1; Фроликова, 19, 21, 23, 23а, 25; Холмогорская, 47к1; 47а; 63, 65; Шафарнянская, 1, 2, 2а,б; 3, 4, 6, 8, 14, 16; Шугаева, 17; Щорса 4а, 4б; Я.Мавра, 64а; 68а,б,в; 70.

С 17 мая 2023 года воду отключат по адресу Орловская, 76.

С 22 мая 2023:

«Минсккоммунтеплосеть»:

ул.Выготского, 1, 1а; 2, 3, 4, 5, 6, 6а,б; 6/4; 8, 14, 16, 20, 20а; 29, 37, 39, 43, 45; Долгиновский тр-т, 146, 146/1,2; 150, 152, 157, 158, 160, 160а, 160а,/1; 166; КГБ: Здание №1, здание №2, гараж-3зд., склад-5зд., КПП -2зд., мастерская, дизельная, учебный корпус №1; ул. Маневича, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 17; ул. Новинковская, 1, 2, 4, 14, 16; ул. П.Мяделки, 1, 3, 5, 7, 11, 15.

Уже с 23 мая 2023 года горячую воду в столице выключат в следующих домах:

«Минские тепловые сети»:

пер. Асаналиева, 4а. 5; пер. Корженевского, 2а, 2в, 6б; пер. Стебенева, 4, 5, 20А; ул. Академика Курчатова, 1а, 1 к.4. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 6, 8; ул. Асаналиева, 27, 29, 84 к.2; ул. Брестская, 56к.1, 56к.2, 60, 62, 68к.1, 68к.2, 68к.3, 70к.1, 70к.2, 70к.4, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 64, 68а, 66, 70к.3; ул. Казинца, 35, 37, 45, 47,49, 51к.1, 51к.2, 51к.3, 64, 64а. 66, 66к.2, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 83, 84, 85, 87, 89 к.2, 93, 99, 100, 101. 102, 105 к.1, 105 к.2, 109, 110, 112, 113, 114к.1, 114к.2, 116, 120, 122, 95, 97 к.1, 97 к.2, 35а, 72, 82. 43а, 48, 50, 62, 60, 62а к.2, 83а, 86к.1, 90а, 90к.2, 90к.3, 91, 92к.2, 94. 105 к.3, 89, 118;

ул. Кижеватова, 90; ул. Корженевского, 1к.1, 1 к.2, 3, 8 к.1, 8к.3, 9 к.1, 9 к.2, 10 к.2, 10 к.4, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 31, 41, 2, 4, 4а, 8к.2, 10а, 10к.1, 10к.3, 14, 14а, 14б, 16ж, 18, 20, 22, 22а, 25, 26, 27, 45, 19. 18б, 29, 5, 6а, 7, 12; ул. Ландера, 120, 18, 48, 80а, 82а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 60к.1, 60к.2, 62к.1, 62к.2, 62к.3, 64, 66, 68, 70, 72к.1, 72к.2, 72к.3, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 38а, 36д; ул. Н.Орды. 20; ул. Серова, 1, 2а, 4; ул. Стебенева, 2, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6к.4, 20, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 22;

«Минсккоммунтеплосеть»:

Брестская 66, 68к1,2; Гвардейская, 10; Казинца 39, 41, 43, 51к4,5; 88, 90, 95, 96, 96а, 97к.1,2; 98, 107, 121; Корженевского 33к1,2,3; Стебенева, 8, 10, 10а,в; 12, 12а, 14.

С 24 мая 2023:

«Минсккоммунтеплосеть»:

в/ч 2007; в/ч 31802; ул. Красина, 7, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; ул. Павловского 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50б, 52, 54, 54а.

С 25 мая 2023 года горячая вода согласно планам коммунальщиков будет отключена по таким адресам:

«Минские тепловые сети»:

Игуменский тракт, 11; проезд Голодеда, 3, 7к.1, 9, 11, 13, 15, 15к.2, 15к.3, 15к.3, 17, 19, 23, 25, 5, 21; проезд Ташкентский, 2, 4, 6к.2, 10, 12, 3, 7, 6, 8; ул. Ауэзова, 4, 4к.1, 6, 7к.1, 7к.2, 8, 8А, 8к.3, 9, 10, 11, 12, 14, 5, 8б, 10а; ул. Голодеда, 1, 2, 2а, 3, 5к.1, 6, 8к1, 8к.2, 8к3, 9, 10, 11, 11к.2, 13, 13а, 15, 17к.1, 17к.2, 17к.3, 17к.4, 17к.5, 19к.1, 21к.2, 23к.1, 23к.2, 25, 27, 29, 31, 37к.1, 37к.2, 39к.1, 39к.2, 39к.3, 41, 43, 45, 47, 51к.1, 51к.2, 53к.1, 53к.2, 55, 57к.1, 57к.2, 57к.3, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 34А, 49, 51а, 21, 31а, 4; ул. Корзюки, 12, 14, 16, 18, 24, 28, 30, 32, 38, 40, 46; ул. Краснослободская, 1, 3к.1, 3к.2, 7, 9к.1, 9к.2, 13, 15к.1, 15к.2, 19, 11, 17, 5, 84;

ул. Прушинских, 23, 25; ул. Старобинская, 20, 20а; ул. Ташкентская, 1, 5, 6а, 7, 15к.2, 19к.2, 20А, 25, 33, 40, 2, 2а, 4к.1, 4к.2, 4к.3, 6к.1, 6к.2, 8, 8а, 10, 12, 16к.1, 16к.2, 16к.3, 18к.1, 18к.2, 18к.3, 18к.4, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 22к.1, 22к.2, 22к.3, 22к.4, 24к.1, 24к.2, 24к.3, 26к.1, 26к.2, 26к.3, 26к.4, 28к.1, 28к.2; ул. Уборевича, 14к.1, 30, 46, 68а, 90, 156, 14к.2, 74, 124а, 142, 144к.2, 170а, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 38к.2, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 58, 64, 66к.1, 66к.2, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 96, 102, 104, 110, 112, 114, 116а, 118, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 144к.1, 146, 148к.1, 148к.2, 150, 152к.1, 152к.2, 154, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 4а, 8к.2, 38а, 62, 73, 75, 76а, 77, 88к.1, 93, 95А, 144А, 144Г.

«Минсккоммунтеплосеть»:

ул. Голодеда, 5б, 5/2-4; 7/2, 7а, 12, 14, 16, 18/1,2; 20, 21/1, 24, 30, 32, 34, 36, 38.

С 29 мая 2023 года горячая вода будет отсутствовать по адресу Тепличная, 1.

С 30 мая горячую воду отключат по таким адресам в столице Беларуси:

«Минские тепловые сети»:

2-й Велосипедный пер. 1, 3, 34, 36, 5, 9, 10, 10к.1, 32, 32а; пер. Михайловский, 4; пл. Привокзальная, 3, 5, 7; пр. Независимости 10, 12, 20, 12, 14, 16, 18, 22, 2, 4, 6, 6а; пр.Партизанский 2, 8; ул. Аранская, 1, 9, 11, 13, 18, 24; ул. Белорусская, 14, 15, 17, 19, 21, 2, 4, 41; ул. Бобруйская, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 11; ул. Бурдейного, 8, 10, 6, 10А, 47; ул. Володарского, 15, 17, 18, 19, 22, 16, 24; ул. Ванеева 29, 31, 34, 40, 42, 46, 48; ул. Горовца 2, 4, 6, 8, 14к.1, 14к.2, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34к.2; ул. Домбровская, 9; ул. Карла Маркса 1, 3, 5, 10, 12, 12а, 13а, 14, 14а, 14а к1, 15, 16, 18а, 22, 22а, 22в, 24, 25, 29, 31, 36, 37, 37а, 43, 24, 32, 30 , 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 25, 27, 34, 34а, 36, 39, 45; ул. Кирова, 13, 15, 17, 21, 16, 25, 2, 4, 8, 8к1, 8к2, 8к3, 8к6, 9, 11, 19, 23, 33; ул. Комсомольская , 36а, 29, 33, 34; ул. Ленина, 14, 15, 21, 50, 17, 19, 19а, 20, 20а, 22, 27, 28, 30, 46, 9, 11, 16; ул. Ленинградская, 1, 1а, 3, 5, 10, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20; ул. Лещинского, 4, 4А, 8, 8к.4; ул. Маяковского, 1, 2в; ул. Одинцова, 69, 63к.2, 69А;

ул. Октябрьская, 2, 4, 6, 8, 10, 10к2, 5, 8а, 10а, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 19, 19б, 23, 23а; ул. Плеханова 26, 28к.1, 28к.2, 30, 32к.1, 32к.2, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52к.1, 54, 56к.1, 56к.2, 56к.3, 58к.1, 58к.2, 58к.3, 62, 64, 66, 68к.1, 68к.2, 68к.3, 50, 60к.2, 68к.4, 72; ул. Притыцкого, 97, 79; ул. Притыцкого-Домбровская ГП «НЦЭУ»; ул. Рокоссовского, 11, 12к.1, 15, 17к.1, 17к.2, 18к.1, 19, 21, 23, 25к.2, 26, 28к.1, 28к.2, 28к.3, 29, 30к.2, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 4к.1, 4к.2, 4к.3, 4к.4, 51, 53, 55, 57, 5к.1, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 8, 13, 14, 22, 59, 61, 67, 41а, 63к.1, 63к.2, 9, 1, 11а, 14а, 38, 39а, 44, 48а, 65; ул. Свердлова, 3, 7, 15, 19, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 9, 11, 13, 13а, 13а к1, 13а к2, 13а к3, 17, 17а, 19а, 23, 24а, 28, 32а; ул. Тростенецкая, 4, 8, 10, 10б, 22; ул. Ульяновская, 25, 31, 32, 33, 39, 41, 8; ул. Шаранговича, 4; ул. Энгельса 12, 18, 7, 7а, 20, 26, 30, 34, 34а, 28, 32а; ул. Якубова 56к.1, 66к.1, 66к.2, 66к.3, 66к.4, 76, 78, 80, 82, 60, 68, 70, 58, 64, 76, 62, 74; ул. Якубовского, 41, 45, 47, 49, 74, 76, 78, 80, 33, 43, 52, 52а, 52Б, 68, 70.

«Минсккоммунтеплосеть»:

ул. Бурдейного, 1, 2, 2а,б; 3, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 22, 23, 23а, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59; ул. Лобанка, 9/1,2,3; 11, 11а, 13/1,2; 15, 17, 19; ул. Одинцова, 1/1,2; 2/2; 3/1,2; 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14/1; 15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 22, 22/1, 23/1,2; 24, 27, 27а, 29, 30, 31/1—3; 32, 33, 35, 36/1, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 71/2-4; 75, 77/1—3; 79/1,2; 81, 85, 87, 89; ул. Притыцкого 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91; ул. Тимошенко, 8, 10, 12, 14/2, 16, 18, 20/1—3; 22/1; 24/1, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38; Тимошенко 2-й пер., 2, 3, 7; ул. Якубовского, 15/1, 17, 19, 20, 21, 22/1,3; 23, 24/1—3; 25, 26/1—4; 27, 28/1; 29, 30/1, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/1,2; 50, 53, 53д,в; 54, 54а,б; 56, 60.

В Минске с 31 мая 2023 года горячее водоснабжение будет отключено согласно плану:

«Минские тепловые сети»:

1-ый пер. Фомина, 8; 3-й Брестский пер., 17а; 3-й пер. Зубачева, 1, 3, 5; пер. Корженевского, 12, 24, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 20а; пр. Мира 1,14,16,18,20, 12; ул. Асаналиева, 1, 40к.1, 40б, 44, 48а, 70, 72. 40, 12, 34к.1, 34к.2, 56, 2, 4, 5, 6к.1, 6к.2, 7, 8, 9, 10, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 15, 20к.1, 20к.2, 22к.1, 22к.2, 22 к.3. 24, 26, 28, 30, 32, 36к.1, 36к.2, 38к.1, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66; ул. Аэродромная, 28,30, 16; ул. Белградская, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16; ул. Братская, 1,2,4,6,8,10,12,14,16, 6а;

ул. Брестская, 2, 18, 34, 42, 75, 40б, 77а, 77, 79/2, 81, 83, 87. 90; ул. Брилевская, 31, 33, 35, 37; ул. Казинца, 17 к.2, 21 к.2, 3, 5, 7а, 11, 13а, 33; ул. Кижеватова, 1, 1а, 1б, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 8, 10, 68, 74, 70а, 7к.2, 62, 62в, 64, 66, 72к.3, 76, 78, 80к.1, 80к.2; ул. Корженевского, 51; ул. Левина, 2, 9, 11, 13; ул. Лученка, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 24, 26; ул. Пуховичская, 20, 21, 8; ул. Савицкого, 1, 3, 4, 10, 8, 20, 22; ул. Серова, 16; ул. Теслы, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 24, 26, 15, 16, 17, 19; ул. Черниговская, 46а, 46; ул. Чкалова, 38к1; ул. Кижеватова, 9, 58, 72к.1, 72к.2; ул. Осиповичская, 5, 5а. 18; ул. Серова, 1б, 18.

«Минсккоммунтеплосеть»:

ул. Асаналиева, 14, 16, 18; ул. Брестская, 40; Брестский 3-й пер., 17а; ул. Жлобинская, 12; ул. Казинца, 13, 15, 17, 19, 21, 21/3,4; 25а, 27а; ул. Кижеватова 60/1,2,3,4,6,7; ул. Корженевского, 26; Корженевского пер., 8, 20а; ул. Пирогова, 6; ул. Пуховичская, 5а, 14, 18; ул. Серова, 1а, 3, 3а, 5а, 15, 17, 31, 33, 40, 54; ул. Черниговская, 46, 46а, 46/2.

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