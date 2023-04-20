Белорусский актер, сыгравший Дениса Кораблева, умирает в нищете 3 20.04.2023, 22:07

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Сергей Кретов

Жить бывшему актеру не на что.

Сергей Кретов стал популярен еще в раннем детстве, когда снялся в советском детском кинохите «Удивительные приключения Дениса Кораблева». А сейчас Сергею Кретову 52 года и он влачит жалкое существование в небольшой двухкомнатной квартире в центре Минска, пишет «Народная Воля» по материалам сообщений российских СМИ.

Попасть в его нехитрое жилище может любой желающий, потому что дверь почти всегда открыта. Дело в том, что Кретову просто незачем запираться, все ценные вещи и имущество он пропил и уже не стесняется того ужаса, который царит у него в квартире.

Несколько лет назад у мужчины умерла мать, а после жена сбежала к лучшему другу. Не стало и любимой собаки Сергея.

Кретов и раньше имел проблемы с алкоголем, а, когда навалились все эти проблемы, вообще ушел в запой. Только благодаря друзьям, которые обратились к Андрею Малахову, актер выбрался из дома и приехал в Москву на шоу «Малахов» канала «Россия 1».

Жить бывшему актеру не на что, электричество в квартире отключили, есть только газовая плита, на которой исполнитель роли Дениса Кораблева изредка что-то себе готовит. Постоянные попойки пагубно сказались на здоровье: он еле ходит и говорит.

Убираться в квартире мужчина тоже не может, поэтому ему изредка помогают соседи. Однако антисанитария привела к тому, что на стенах уже образовалась плесень, в кастрюлях гниль, по всем комнатам разбросаны бутылки из-под алкоголя.

«Ноги лет пять тому назад начали барахлить. Они не болят, но с трудом держат меня. Один раз пытался подшиться, продержался месяцев пять. Сейчас пытаюсь выжить. Мне никто не помогает», — говорит Кретов.

Он как бы и хочет как можно скорее завязать с алкоголем, но как это сделать, пока не понимает. Так как из-за своей впечатлительности снова и снова тянется к бутылке.

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