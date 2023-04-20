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Завершающий аккорд пьесы Лукашенко

  • Telegram-канал «Минская семибоярщина»
  • 20.04.2023, 22:25
  • 2,348
Завершающий аккорд пьесы Лукашенко

Лобовое столкновение и разгром минского режима стали объективной неизбежностью.

Сходняк бандитствующего врио донецкого атамана Пушилина и самопровозглашенного Лукашенко — один из завершающих аккордов личной пьесы Иудушки Лукашенко.

Украина посла из Минска уже отозвала. Лобовое столкновение и разгром минского режима стали объективной неизбежностью. В оставшиеся месяцы кремль дожмет предателя Беларуси на два последних, остро необходимых москве действия.. Они станут последними для минского вассала. Следом сразу в тираж.

Главный вопрос - пойдет ли белорусское государство на разрыв?

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