Завершающий аккорд пьесы Лукашенко Telegram-канал «Минская семибоярщина»

20.04.2023, 22:25

2,348

Лобовое столкновение и разгром минского режима стали объективной неизбежностью.

Сходняк бандитствующего врио донецкого атамана Пушилина и самопровозглашенного Лукашенко — один из завершающих аккордов личной пьесы Иудушки Лукашенко.

Украина посла из Минска уже отозвала. Лобовое столкновение и разгром минского режима стали объективной неизбежностью. В оставшиеся месяцы кремль дожмет предателя Беларуси на два последних, остро необходимых москве действия.. Они станут последними для минского вассала. Следом сразу в тираж.

Главный вопрос - пойдет ли белорусское государство на разрыв?

Telegram-канал «Минская семибоярщина»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».