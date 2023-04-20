Завершающий аккорд пьесы Лукашенко
- Telegram-канал «Минская семибоярщина»
- 20.04.2023, 22:25
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Лобовое столкновение и разгром минского режима стали объективной неизбежностью.
Сходняк бандитствующего врио донецкого атамана Пушилина и самопровозглашенного Лукашенко — один из завершающих аккордов личной пьесы Иудушки Лукашенко.
Украина посла из Минска уже отозвала. Лобовое столкновение и разгром минского режима стали объективной неизбежностью. В оставшиеся месяцы кремль дожмет предателя Беларуси на два последних, остро необходимых москве действия.. Они станут последними для минского вассала. Следом сразу в тираж.
Главный вопрос - пойдет ли белорусское государство на разрыв?
Telegram-канал «Минская семибоярщина»