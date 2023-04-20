Ставки растут 2 Гарри Каспаров

20.04.2023, 22:44

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Гарри Каспаров

Нерешительность в помощи Украине можно рассматривать как открытое содействие возникновению новой фашистской империи.

Приветствуя внимание к приговору моему другу и коллеге [российскому оппозиционеру Владимиру] Кара-Мурзе, [хочу отметить, что] сам приговор многое раскрывает об истинной природе путинского режима. Объединение государственной измены и выступлений против государства раньше было только в сталинском СССР и нацистской Германии.

Даже при откровенно политическом преследовании [российского оппозиционера Алексея] Навального режим приложил некоторые усилия, чтобы сфабриковать обвинения – от растраты до убийства. Но последняя маска была сброшена, и Кара-Мурза был приговорен за критику государства. Это месседж.

Когда я начал предупреждать мир о желании [президента России Владимира] Путина вернуть Россию к тоталитаризму, [государственный секретарь США в 2005–2009 годах] Кондолиза Райс была среди многих «экспертов», которые отвечали: «Ну, это не так плохо, как СССР». Теперь это преследования, невиданные со времен [советского диктатора Иосифа] Сталина.

Путинский режим также хочет лишить инакомыслящих гражданства и отменить конституционный запрет на идеологию. Месседж для россиян и всего мира: фашизм де-факто расчищает путь официальному тоталитарному фашизму.

Нерешительность относительно оказания Украине полной поддержки для скорейшей победы и ускорения падения путинского режима теперь можно четко рассматривать как открытое содействие возникновению новой фашистской империи [на территории России]. Ставки растут. Требуется срочность.

Гарри Каспаров, Twitter

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