Офис Зеленского: На «Рамштайне» будут обсуждаться поставки дальнобойных ракет Украине 20.04.2023, 23:35

Также Киев ждет от Запада новые пакеты военной помощи.

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк в четверг, 20 апреля, сообщил, что Украина будет обсуждать вопрос поставок дальнобойных ракет на 100 и более километров на предстоящей встрече в формате «Рамштайн», пишет New Voice.

В эфире телеканала «Киев» Подоляк сказал, что любой «Рамштайн» — это прежде всего аудит того, что уже было сделано и что еще нужно сделать для Украины. Он напомнил, что вчера США объявили новый пакет военной помощи и добавил, что Киев ждет «такие же пакеты от других стран, в том числе от Испании».

«Мы будем говорить о дальнобойных ракетах прежде всего. Нам нужны дальнобойные ракеты — на 100 и более километров», — подчеркнул он.

Подоляк добавил, что на заседания также оценивают ресурсные способности России: «что у них есть, что они используют, что они построили с точки зрения оккупированных фортификаций».

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