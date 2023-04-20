В Витебске директор гимназии спел перед учениками рок-хит 80-х

В Витебске директор гимназии спел перед учениками рок-хит 80-х1
- 20.04.2023, 23:55
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Видео набрало десятки тысяч просмотров в TikTok.
В соцсетях завирусилось видео с директором витебской гимназии № 2, который вышел на школьную сцену вместе с учениками и спел хит из 80-х «Взлетная полоса». Артистизм преподавателя сорвал аплодисменты в актовом зале и за пару дней собрал под 60 тысяч просмотров.
Автор ролика заверил, что директор спел вживую. Выступление собрало множество комплиментов в соцсети.
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