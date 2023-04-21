Власти Киева расторгли договор аренды земли с посольством России 21.04.2023, 0:55

Имущество российского диппредставительства могут вернуть в государственную собственность.

Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством России. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Депутаты горсовета также обратились к правительству Украины с просьбой вернуть имущество российского дипломатического представительства в государственную собственность. Об этом сообщила «Немецкая волна».

С предложением расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание посольства, выступила в начале апреля в горсовете пропрезидентская партия «Слуга народа». Она предложила правительству Украины вернуть в государственную собственность здание диппредставительства РФ.

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